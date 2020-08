KOMENTÁŘ: Zájem o hypotéky roste. Jak je ovlivnilo zrušení daně a covid?

Byť se úrokové sazby v prvních měsících letošního roku pohybovaly v průměru kolem 2,6 % p.a, byl o nové hypotéky zájem.

Tento trend pokračoval i v únoru a březnu. V těchto měsících nás však začala atakovat panika v souvislosti s covid - 19. V březnu již byl dopad velmi citelný. Zavřela se řada poboček, zaměstnanci bank zůstávali na home office nebo v karanténě. Stejně tak mnoho zprostředkovatelů i klientů, což začalo mít dopad do cashflow rodin.

Česká národní banka na situaci reagovala opakovaným snížením úrokových sazeb, doporučením zrušit parametr DTI a DSTI a doporučila zvýšit maximální LTV až na 100 %. Banky šly ale často proti ČNB. Některé maximální LTV často snižovaly – dokonce až na maximum 60 %.

Proti doporučení ČNB jednaly banky také v oblasti úrokových sazeb, kdy naopak své sazby zvýšily. Některé dokonce poskytování úvěrů úplně pozastavily, a to v podstatě ze dne na den.

Covid naučil banky schvalovací proces řešit online

Kromě obrovské nejistoty co vlastně bude dál, bojovaly banky v tomto období především s procesem. Vlivem velké absence zaměstnanců na pobočkách se snažily celé schvalování co nejvíce zjednodušit a řešit online - na základě naskenovaných dokumentů, posílání poštou atd. Všichni se snažili zamezit kontaktu klientů, zprostředkovatelů a pracovníků bank.

Ze začátku byly proto lhůty delší než obvykle, časem si banky nový proces zažily a sjednávalo se zpravidla bez větších potíží. Banky, zprostředkovatelé i klienti začali ve velkém využívat různé online nástroje pro vzájemný kontakt. Spousta jednání tak probíhala přes různé videochaty typu Skype či Zoom. Všechny strany na tuto komunikaci přešly velmi rychle a řekla bych, že se tato cesta velmi osvědčila a beru to jako pozitivní zkušenost, které nás covid – 19 naučil ve velkém.

I v této době – březen, duben – jsme zaznamenali velký zájem o hypotéky a meziroční čísla rostla.

Meziroční čísla hypoték rostou

V květnu se již situace začala uklidňovat. Banky, zprostředkovatelé a klienti se začali více potkávat, proces se pomalu vrací do „předkovidového“ režimu. Banky upravují sazby, často dochází ke snížení, upravuje se také LTV.

Banky omezují či úplně ruší DTI a DSTI. Je najednou více prostoru pro úpravu metodik, a to především v oblasti scoringu bonity. Banky více zkoumají příjem, a to hlavně zdroj příjmu. Například zda příjem žadatele neplyne z oblasti, která byla epidemií výrazně zasažena. Největší problémy mají lidé ze segmentů cestovní ruch, umělecká činnost, ubytovací služby či gastronomie.

Banky se více zaměřují i na podnikatele, především OSVČ – ověřují si například, zda si daný podnikatel požádal po podporu od státu – pro banku to signalizuje, že jeho příjem je nebo bude ohrožen. Některé banky žadatelům podnikatelům připočítávají přirážky k úrokové sazbě.

V červnu je již situace klidná, vše se vrací do starých kolejí. Dochází ke snížení úrokových sazeb, v červnu se pohybují v průměru ve výši cca 2,3 % p.a. Meziročně trh poměrně citelně roste, v objemu nových hypoték o zhruba 25 %. Je to ale dáno i tím, že neustále rostou ceny nemovitostí, a tudíž roste i průměrná výše hypotéky a celkový objem.

Daleko objektivnější je ukazatel počtu nových smluv o hypotečním úvěru. I zde jsme zaznamenali za první pololetí meziroční nárůst, a to o více jak 7 %. Je tedy vidět, že zájem o hypotéky je stále veliký a tento trend by měl pokračovat po zbytek roku.

Očekávám snížení úroků i podzimní kampaně

Červenec a srpen jsou každoročně z pohledu obchodu jedny z nejslabších měsíců. Nejspíš se dočkáme dalšího snížení úrokových sazeb a očekávám, že ke konci prázdnin banky začnou připravovat různé kampaně (např. oblíbený odhad zdarma). Podzimní měsíce patří k obchodně nejsilnějším a banky se budou snažit využít září a říjen na maximum.

Tématem prvního pololetí 2020 byl i návrh na zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti, který již schválila i Poslanecká sněmovna. Současně by se měl zachovat benefit odpočtů zaplacených úroků od základu daně, který ministerstvo financí chtělo zrušit. Poslaneckou sněmovnou prošel návrh na zachování tohoto benefitu, ale mělo by dojít ke snížení maximálně odečitatelné částky z 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Zrušení daně by mělo být platné i zpětně. A to pro všechny, kteří nabyli nemovitost do osobního vlastnictví v prosinci 2019 nebo později. Pokud majitel nemovitosti již daň zaplatil, může si požádat o vrácení přeplatku, který mu nastane. Návrh zákona momentálně projednává Senát.

Zdá se tedy, že i přes obrovský zásah, kterým bezesporu byl a je covid – 19, bude rok 2020 poměrně silný. Alespoň první pololetí roku o tom svědčí.