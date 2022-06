Cenový malér pro Evropu. Výpadek zpomalí dovoz zkapalněného plynu z USA

Pro Evropu je to další špatná zpráva. Dovoz zkapalněného zemního plynu z USA se zpomalí. Může za to výpadek terminálu v Texasu, který zajišťuje šestinu amerického exportu, a to v důsledku požáru. Prodleva potrvá nejméně tři měsíce, čili do podzimu a tedy do rozjíždějící se topné sezony. Cena plynu se tím pádem v Evropě zvyšuje.