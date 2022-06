Po Nord Streamu i Itálie. Gazprom si hraje s kohoutky od plynu

Objem zemního plynu přepravovaného z Ruska do Itálie tak klesl proti úterý asi o 15 procent, uvedla italská energetická společnost Eni. Ruský státní koncern Gazprom, který vývoz plynu z Ruska zajišťuje, svého italského partnera o snížení objemu informoval, důvody ale nesdělil.

„Společnost Eni potvrzuje, že Gazprom na dnešek oznámil určité snížení dodávek plynu, které dosahuje asi 15 procent,“ řekl mluvčí italské firmy. Dodal, že Eni situaci neustále sleduje.

Itálie dovozem z Ruska pokryla asi 40 procent celkového objemu plynu, který loni dovezla. Z Ruska tak nakoupila asi 29 miliard metrů krychlových suroviny.

Gazprom dále už v úterý oznámil, že asi o 40 procent zhruba na 100 milionů metrů krychlových denně snížil dodávky plynu potrubím Nord Stream 1. To vede z Ruska po dně Baltského moře do Německa a je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. Gazprom omezení zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které muselo být odesláno k opravě, a zmínil přitom německou firmu Siemens.

Siemens později oznámil, že kvůli sankcím nemůže provozovateli plynovodu předat zpět plynovou turbínu, která je v současnosti na generální opravě v Kanadě.

Na dodávky do Česka by zatím výpadek kapacity Nord Streamu neměl mít vliv. „Na přepravu plynu přes ČR to žádné jasně identifikovatelné dopady nemá,“ řekl Vojtěch Meravý, mluvčí společnosti Net4Gas. Stejný názor má Jiří Gavor, analytik české poradenské společnosti ENA zaměřené na energetiku.

„Pro dodávky plynu do České republiky to zřejmě zůstane bez důsledků, Gazprom by v případě potřeby mohl nasmlouvat i dodatečnou tranzitní kapacitu přes Ukrajinu na denní bázi. Na ceny plynu to bude mít zřejmě jen krátkodobý efekt, cena na příští měsíc na největší evropské burze TTF vzrostla jen zhruba o deset procent. Ale i to hraje do karet Gazpromu, takové zprávy udržují trh v nervozitě a ceny vždy povyskočí. Zvláště když to je v časovém souběhu s omezením dodávek z Norska, rovněž kvůli letní údržbě,“ uvedl Gavor.