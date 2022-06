Evropská unie v minulém týdnu přijala šestý sankční balíček vůči Rusku včetně částečného zákazu dovozu ropy. Jsou sankce dostatečně tvrdé, nebo se připravuje další balíček?

Vždycky máme něco v šuplíku, zejména další osoby a entity na sankční seznamy. A samozřejmě musíme co nejdříve začít jednat o zákazu dovozu plynu. To myslím, že visí ve vzduchu dlouho a připravujeme se na to.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyčíslil požadavek na 600 miliard dolarů. Ale devastace pokračuje. Věra Jourová o ukrajinském účtu za válku pro EU