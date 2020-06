Domácí letenky zlevnily skoro o čtvrtinu, IATA před slevami varuje

Domácí doprava vzrostla v květnu v poměru s dubnem o třicet procent, a to hlavně proto, že se letecký provoz obnovuje. Zároveň nárůst souvisí se snižováním cen letenek, které si aerolinky podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) mohou dovolit jen stěží. Organizace varuje, že zlevňování může znovu ohrozit ziskovost, zvlášť ve chvíli, kdy dopravcům rostou náklady za zdravotní pomůcky a další vybavení.

„Aerolinky potřebují kvůli (koronavirové) krizi hotovost a snaží se pasažéry získat nízkými cenami letenek,“ konstatoval hlavní ekonom sdružení Brian Pearce. „Přitom jednotkové náklady se vlivem řady zavedených omezení navýší,“ rozvedl. Letecké odvětví podle něj čeká „dost nesnadné období“.

V Evropě se nízkorozpočtové letecké společnosti jako Wizz Air či Ryanair snaží získat trh cenovými akcemi na úkor aerolinek nabízejících úplný servis. Slevy přitom nejen nabízejí, ale také žádají. Zmíněné aerolinky si jsou totiž dobře vědomy toho, v jaké situaci se nyní nachází letiště.

„Budou zoufalá, co se týče naplňování kapacity,“ říká generální ředitel aerolinek Wizz Air Jozsef Varadi na účet letišť. Právě po nich požadují nízkorozpočtoví letečtí dopravci dlouhodobé slevy nebo úplné odpuštění poplatku. Ze současné situace chtějí vytěžit co nejvíc. Oproti tradičním dopravcům mají určité výhody například větší flexibilitu, co se týče ukončování pracovních poměrů a snižování jiných výdajů. Cenovou politiku levných letenek navíc dobře znají.

„(Ekonomická krize) přinese posun od drahých tradičních dopravců k těm nízkorozpočtovým,“ cituje Varadiho The New York Times. Způsob, jakým letečtí dopravci budou obnovovat spoje, tak záleží i na ochotě letišť snížit cenu.

Asijské trhy, na které šíření koronaviru dopadlo nejdříve, se nyní stabilně zlepšují, uvedla IATA. Čínský, jihokorejský a vietnamský domácí letecký provoz dosahují čtvrtiny loňské úrovně.

Znamením oživením může podle mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu být skutečnost, že od poloviny ledna převýšilo vyhledávání leteckého spojení na internetovém vyhledávači Google dotazy na pandemii covid-19.

IATA připomíná, že rezervace na léto na severní polokouli, které se obvykle zvyšují od března, vykázaly letos počátky oživení až v květnu.