Aerolinky prodávají letenky i na lety, u kterých vědí, že nebudou

Zrušení letu je vždy nepříjemné. Jenže nyní je možné si koupit letenku i na let, který je už dávno zrušený. „Zajímavé je, že si můžete na zrušený let udělat check-in a dokonce si dokoupit kufřík,“ upozorňuje advokátka Lucie Straková na přístup například letecké společnosti easyJet. Podle ní jsou sliby společností zavádějící.

Problém vidí advokátka Straková hlavně ve voucherech, které společnosti rozdávají místo peněz. „Lety do budoucna nemusí kupující například už vůbec potřebovat. V tom případě se nabízí vrácení peněz. Možné je už zmíněné požadování voucherů na lety v budoucnu, které teď řada aerolinek nabízí, aby peníze z letenek mohla využít už nyní pro řešení této krize letectví a pro své přežití. Alternativou je požadování peněz zpět, což může být komplikovanější proces, a to i s ohledem na to, že většina aerolinek se může nacházet ve finančních problémech,“ dodává advokátka.

Na problematické využití voucherů upozorňoval v rozhovoru pro iDNES.cz i šéf letenkového portálu Kiwi.com Oliver Dlouhý. „Jsou tam dva problémy. První je, že přijetím voucheru se podle našeho právního rozboru zákazník zbavuje všech práv ve chvíli, kdy ta aerolinka zkrachuje. Druhý pak ten, že ten člověk si koupil let řekněme na 15. dubna, chtěl letět třeba na svatbu. A dostane nějaký voucher, který bude moct uplatnit někdy v září. To už není ten stejný produkt, co si objednal, takže většina našich zákazníků ty vouchery odmítá a podle mého názoru správně žádá plný refund,“ řekl Dlouhý.

Vouchery rozdává i ČSA

Také společnost ČSA ruší lety a pak rozdávají vouchery. „ČSA se při požadavku na vracení peněz odkazuje na reklamační oddělení. Mě by ale docela zajímalo, kde a jak se dá uplatnit voucher,“ stěžuje si ve facebookové skupině FinČech Tomáš Pavel, ke kterému se přidávají i další, kteří zakoupili letenky do Helsinek na červen.

Cestující Petra Korhoner kvůli oddáleným letům prý zvažuje na ČSA žalobu. „Je to jako by mě podvedli. Koupila jsem si letenku s odletem 11. června a včera mi přišlo, že se let ruší. Jenže já se potřebuji do Finska dostat, abych mohla začít zase chodit do práce,“ sděluje Petra Korhoner.

Podle mluvčí ČSA Vladimíry Dufkové by se Petra Korhoner měla obrátit na prodejní kancelář, v níž si letenku zakoupila. „Tam ji budou nabídnuty alternativy – bezplatná změna rezervace na pozdější datum, voucher na budoucí nákup jakékoliv letenky ČSA nebo případně vrácení peněz/refundace,“ reagovala Dufková.

Jenže Korhoner se obrátila na Ministerstvo dopravy. Zjistila, že s lety do Finska stát teď ani nepočítá. Dopravce je přesto nabízel a pak zrušil. „Podle našich informací by lety do této destinace měly být obnoveny až od počátku července. Předpokládáme, že leteckého dopravce k rozhodnutí o zrušení letů vedla existující ochranná opatření vztahující se na vstup cizinců na území předmětných států,“ odpověděl jí Marek Škrna z odboru civilního letectví ministerstva.

„Podle informací, které obdrželo Ministerstvo dopravy, by měly být lety do Finska obnoveny na začátku července, samozřejmě za situace, že to ochranná opatření obou zemí umožní,“ doplňuje také mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Česká ambasáda ve Finsku hodlá prodeje letů řešit s ministerstvem zahraničí. „Nejsme v přímém kontaktu s ČSA, ale na rozdíl od finského dopravce, který na rovinu oznámil, že se bude do Česka létat v červenci, tak ČSA prodávalo letenky už na květen a červen. Na květen to nikdo nekupoval. Teď však lidé začali letenky kupovat. Jenže ČSA lety opakovaně rušila a ruší,“ říká Hana Vlčková z ambasády v Helsinkách.

Aerolinky se odkazují na vládní opatření. „Let byl zrušen z důvodu ochranných předpisů vydaných vládou České republiky. Prodejní kancelář, prostřednictvím které jste si zakoupili vstupenku, bude brzy v kontaktu s nabídkou alternativních spojení. Případně můžete kontaktovat prodejní kancelář sami,“ stojí v mailu, který ČSA poslaly klientům.

Na to se ale na ambasádě ve Finsku množí stížnosti. „Podle nás je to neseriozní jednání. Vrchol všeho je věta v mailu, který zasílá. V něm stojí, že je to kvůli nařízení vlády. Na to se vymlouvají. Jenže do Finska už smějí i lidé za rodinou, nikoliv jen obchodníci, ale i studenti a podobně. Jako ambasáda jsme z toho rozhořčeni, protože nám lidé volají a píšou, co se děje. Je nám z toho opravdu smutno,“ dodává Vlčková.