Koronaviru navzdory. Čína spouští nové aerolinky, i když se nikam nelétá

S ostrovem Chaj-nan má čínská vláda velké plány. Má osm milionů obyvatel, mezi Číňany je oblíbenou dovolenkovou destinací a dá se v něm volně obchodovat. V porovnání s Hongkongem má navíc jednu velkou výhodu – je relativně loajální tamnímu režimu.

Čínský prezident Si Ťin-pching se tak již několikrát vyjádřil v tom smyslu, že by se ostrov mohl brzy stát největší zónou volného obchodu v zemi. Peking proto nedávno odhalil plány, které by to Chaj-nanu měly usnadnit. Například již zjednodušil získávání víz a pro některé firmy také zvažuje snížení daní, informuje BBC.

Založení aerolinek, které se budou orientovat pouze na dopravu na tento ostrov, je tak pravděpodobně dalším krokem k posílení jeho vlivu. I jméno nového dopravce je navíc s ostrovem silně spjato. Sanya je totiž anglický přepis jména San-ja, jak se nazývá hlavní město ostrovní provincie.

Většinový podíl v Sanya International Airlines mají druhé největší čínské aerolinky China Eastern. Mezi další investory se pak řadí například šanghajské Juneyago Airlines nebo web Trip.com.



Letečtí dopravci přitom v současnosti sčítají ztráty. Za letošek by podle odhadů své asociace celkem mohli přijít až o 84 miliard dolarů, v přepočtu téměř dva biliony korun. Podle některých zahraničních analytiků však Číně v současnosti nejde o zisk – důležité je pro tamní vládu hlavně to, že podpoří vnitrostátní turistiku.



„Rok 2020 byl v Číně rokem domácí turistiky i před covidem-19,“ tvrdí například Shaun Rein, zakladatel konzultační firmy China Market Research Group.

„Čína se snaží o to, aby se její občané začali více soustředit na vlastní zemi. Obzvlášť na atraktivní místa, jako je ostrov Chaj-nan, hornatá provincie Jün-nan nebo severní provincie Kan-su,“ dodal.