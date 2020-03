Kvůli koronaviru neodletěla na svou vlastní svatbu. A co peníze za letenky?

„Když jsme svatbu v Americe loni plánovali, ani ve snu by nás nenapadlo, že ji neuskutečníme. Přítel, původem Čech, má americké občanství, takže do USA jezdíme každý rok a bereme to jako běžnou věc. A vidíte, dnes je všechno jinak,“ říká paní Eva. Nyní řeší, jak se dostat zpět k penězům, které za letenky zaplatili. Dodává, že štěstí bylo, že předem nezaplatili pronájem auta v místě, jak původně uvažovali, vše by bylo ještě složitější a nejspíš i dražší.

„Standardně při zrušeném letu platí, že se vrací peníze. Tato praxe se ovšem v mimořádné situaci, ve které se nacházíme, mění, a aerolinky začínají umožňovat pouze změny termínů letů nebo vystavování takzvaných kreditů k pozdějšímu využití,“ vysvětluje člen představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR Petr Kostka.

Jeho slova potvrzuje i Eva Moudrá. Na stránkách společnosti KLM se dočetla, že buď si může pro svůj let zvolit jiný termín, anebo do 30. září zažádat o vrácení peněz za letenku. Obdobně informují i americké Delta Airlines. Ty nabízejí změnu termínu letu, nebo převedení hodnoty letenky na takzvané eCredity, za něž si zákazníci mohou koupit jiné letenky.

Problémem jsou i zájezdy

Současná situace způsobená opatřeními proti šíření nákazy koronaviru nebortí plány pouze cestovatelům na vlastní pěst, ale i těm, kteří měli zájezdy objednané u cestovních kanceláří.

„Nejen pro cestovní kanceláře se jedná o naprosto novou, mimořádnou situaci, se kterou se ještě nikdy v historii nesetkaly. Současný stav nemá žádnou oporu v platné legislativě České republiky, kterou se cestovní kanceláře řídí,“ podotýká Petr Kostka. Cestovní kanceláře teď hlavně nabízejí změny termínu popřípadě dárkové poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami pro klienty pro pozdější využití.

V rámci cestovního pojištění mají lidé často sjednáno i pojištění storna zájezdu, na to se ale dnes nedá příliš spoléhat. „S ohledem na krizová opatření vlády ČR a v souladu s pojistnými podmínkami nelze obavu z cestování, případně nemožnost cestovat do cílové destinace či skrze tranzitní státy kvůli Covid-19 považovat za událost krytou tímto pojištěním,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

„Pokud ministerstvo zahraničí doporučí necestovat do dané země, pak by u mnoha pojišťoven nárok na plnění vznikl v souvislosti s živelnou událostí, válkou, občanskými nepokoji nebo terorismem, ale ne s pandemií,“ upřesňuje Jiří Matusík. Klientům nepomůže ani zaplacené cestovní pojištění, které získali spolu s kreditní kartou. Byť může obsahovat storno zájezdu, pojišťovny i zde definují, kdy ho lze uplatnit. Bývá to většinou vážný úraz, nemoc nebo úmrtí v rodině, rozvod, dopravní nehoda, ale opět nikoli pandemie.

Cestovky se omlouvají klientům

I když cestovní ruch s sebou přináší mnoho nenadálých situací, které jsou cestovní kanceláře zvyklé operativně řešit, nikdo nepředpokládal, že by mohlo v moderní době dojít k uzavření hranic. „Jménem Asociace cestovních kanceláří bych rád zákazníky, kteří řeší problém s objednanými a zaplacenými zájezdy, jež se nemohou uskutečnit, chtěl požádat, aby v dané situaci poskytli cestovním kancelářím čas na řešení této mimořádné a zcela bezprecedentní situace,“ říká Petr Kostka. Prioritou cestovních kanceláří je zajistit bezpečný návrat všech svých zákazníků do České republiky.

„Co se týče dříve plánovaných zájezdů, chceme všechny ubezpečit, že cestovní kanceláře vyvíjejí maximální snahu, aby svým klientům nabídly co nejoptimálnější možnosti řešení,“ shrnuje Kostka. Zopakujme, že podle aktuální situace cestovní kanceláře hlavně nabízejí změny termínu, popřípadě dárkové poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami pro klienty.