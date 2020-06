Arménské aerolinky se ocitly na černé listině, podle EU nejsou bezpečné

Po několika stáních s Arménskou civilní leteckou komisí se Evropská unie rozhodla, že šest leteckých společností, které certifikovaly úřady v Arméni, nesmí létat v Evropě. Připojí se tak k více než 90 dalším leteckým společnostem, které v Evropské unii nemohou působit. Většina ze zakázaných aerolinek pochází z Afriky. Jedná se například o aerolinky působící v Súdánu, Libérii Demokratické republice Kongo, Libyi, ale i v Kyrgyzstánu nebo Nepálu.

Listina nebezpečných evropských leteckých společností vznikla již v roce 2006 a byla vytvořena poté, co v roce 2004 a 2005 došlo k několika leteckým nehodám, které připravily o život stovky cestujících. Soupis nebezpečných aerolinek se běžně aktualizuje dvakrát do roka na základě průběžných kontrol technického stavu na evropských letištích. Dále se na seznam dostanou společnosti, které používají zastaralá letadla nebo neprovádějí ve svojí mateřské zemi řádnou technickou kontrolu.

„Černá listina nebezpečných dopravců by měla sloužit především k udržování určitých standardů a měla by motivovat společnosti a státy, aby udržovali své služby i letadla v dobrém stavu. Arménské aerolinky jsme zahrnuli na seznam poté, co to navrhla Bezpečnostní letecká komise. Jsme však ochotni s Arménií spolupracovat a investovat do rozvoje tamního leteckého průmyslu a bezpečnosti,” vysvětluje komisařka Adina Valeanová.