Aerolinky, které žádají pomoc, jsou jako na cracku. Není třeba, říká Ryanair

Spor Ryanairu, úřadujících nejhorších aerolinek na světě, a německé Lufthansy nabírá obrátky. Ani jedna ze společností v současnosti sice nemůže vypravovat svá letadla do vzduchu, jejich soupeření tím však nekončí.

Podle mnohých potřebují aerolinie v krizi způsobené pandemií covid-19 pomoc. Od svých domácích států tak žádají finanční podporu – ať už jde o bezúročné půjčky nebo přímo o státní vstup do jejich podnikání. Jenže šéf Ryanairu, Michael O’Leary, na to má jiný názor.

„Když Lufthansa žádá o podporu, chová se jako opilý strýček na oslavě, který dopíjí ostatním sklenice.“ Michael O’Leary šéf Ryanair

Podle něj by si měly aerolinky poradit samy a nezatahovat do situace stát. Není to totiž podle něj férové ke konkurenci. „Když Lufthansa žádá o podporu, chová se jako opilý strýček na oslavě, který dopíjí ostatním sklenice,“ řekl agentuře Bloomberg. Kromě Lufthansy o státní pomoc žádají i třeba Air France, nizozemské KLM nebo české Smartwings.

O’Learyho kritika se přitom nezastavila jen u strýčka na oslavě. Později byl k aerolinkám, které prosí stát o záchranu, ještě tvrdší. „Chovají se jako závisláci na cracku (levnější varianta kokainu určená ke kouření, pozn. red.),“ citoval list Deutsche Welle jeho vystoupení v televizi Sky News. Ryanair podle něj žádnou pomoc nepotřebuje. Za první čtvrtletí přitom firma očekává ztrátu 200 milionů euro.

Slevy, slevy a další slevy

Pomoci by aerolinkám měla stejná strategie, jako po teroristických útocích na Světové obchodní centrum – slevy. Firma se tehdy držela předpokladu, že budou lidé po leteckém cestování dychtit, jakmile to bude možné. A risk se jí vyplatil.

Společnost by tak ráda naplnila letadla, jak jen to půjde „Náš byznys funguje, jen když zvládneme prodat většinu sedadel v každém letadle,“ řekl O’Leary televizi BBC. Společenský odstup v dubnu označil za idiotský a uvedl, že bohatě stačí, když budou pasažéři nosit roušky.

Přípravy na spuštění běžného provozu jsou tak v Ryanairu v plném proudu. Od prvního června plánují denně vypravovat zhruba tisíc letadel a obsloužit tak téměř všechny své linky. Pasažéry čekají zpřísněná hygienická opatření včetně toho, že se budou muset dovolovat na toalety (více zde).

Neobejde se to však bez úspor. Aerolinky tak plánují propouštění, o práci by měly přijít až tři tisíce jejich zaměstnanců. Utáhnout opasek si pak musel i O’Leary samotný. Jeho mzda se kvůli pandemii snížila o padesát procent.

Aerolinky Nikky Laudy ve Vídni skončí

V pátek také oznámily svůj konec rakouské aerolinky Lauda, které jsou dceřinou firmou irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Ty zavřou k 29. květnu svoji centrálu na letišti ve Vídni. Zanikne tak více než 300 pracovních míst. Firma, kterou založil bývalý závodník formule 1 Niki Lauda.

Odbory Vida nesouhlasily s návrhem aerolinek, který počítal s výrazným snížením mezd některých zaměstnanců. Vídeň je pro aerolinky Lauda zdaleka největší základnou, firma nyní disponuje 26 letadly, uvedla agentura DPA. Letadla ale teď musejí kvůli pandemii způsobené koronavirem zůstávat na zemi.

Ředitelé rakouského podniku Andreas Gruber a David O’Brien odbory obvinili, že svou neochotou dohodnout se „zničily přes 300 dobře placených pracovních míst“. Odborová organizace dříve označila Ryanair a rakouskou hospodářskou komoru (WKÖ) za „hrobaře mezd, z nichž se dá žít“. Komora se přitom vyjádřila pro podpis nové pracovní smlouvy.

Podle nové smlouvy měl začínající člen palubního personálu ročně vydělávat 24 450 eur (asi 667 000 Kč) a pilot zhruba 117 000 eur (3,2 milionu Kč), uvedla letecká společnost.

Ryanair koupil firmu Lauda v roce 2018. Šéf irského podniku Michael O’Leary uvedl, že zbylé letecké základny Laudy ve Stuttgartu, Düsseldorfu a v Palmě de Mallorca plánuje ponechat v provozu.