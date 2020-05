Letušky v ochranném obleku a se štíty. Aby lidé neměli obavy z letu

12:00 , aktualizováno 12:00

Japonské aerolinky plánují zavést povinné nošení roušek na palubě. K tomuto kroku se rozhodly po pozvolném rozvolňování opatření a návratu do běžného provozu. Třeba pasažéři japonských All Nippon Airways (ANA) se tak od června do letadla bez roušky nedostanou. Musí v ní musí setrvat po celou dobu letu. Přísná pravidla platí i pro posádku.