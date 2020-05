Hygiena nade vše. V japonské restauraci sprchují hosty dezinfekcí

Restaurace se pomalu vracejí k normálnímu provozu a jejich majitelé a provozovatelé hledají nápady, jak do nich nalákat co nejvíce hostů. Důležité je ujistit je, že návštěva je zase bezpečná jako dřív. Jeden tokijský podnik soudí, že našel to nejlepší řešení. Naopak v Itálii si nová bezpečnostní opatření majitelé restaurací dokáží jen těžko představit.