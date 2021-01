Starbucks a Microsoft ve Washingtonu pomohou s očkováním proti covidu

Pomoc firem přichází ve chvíli, kdy jednotlivé státy stále více tlačí na federální americkou vládu, aby proces očkování urychlila.

Guvernér státu Washington Jay Inslee vyzval řadu velkých firem o pomoc s očkováním na svém osobním blogu v průběhu tohoto týdne. Jeho cílem je naočkovat alespoň 45 tisíc obyvatel denně.

„Odstraňujeme co nejvíce překážek, které by proces vakcinace mohly brzdit. Sice jsme ohledně počtu dávek závislí na federální americké vládě, přesto denně děláme vše, aby proočkování bylo co možná nejrychlejší,“ uvedl guvernér na pondělní tiskové konferenci.

Kevin Johnson, generální ředitel společnosti Starbucks, vnímá pomoc jako příležitost. „Máme možnost sloužit ostatním. Jsme hrdí na to, že můžeme podat k ruku dílu a zajistit spravedlivý přístup k vakcíně proti zákeřnému koronaviru,“ uvedl pro deník CBS News.

Stát Washington bude moci využít statistiky či analytiky této firmy. Pomoci by podle Johnsona měli především s navrhováním vhodných míst k očkování. Firma uvedla, že jde o pomoc státu a své zaměstnance bude náležitě odměňovat i při práci na očkovacím programu. Obchody Starbucks by však jako očkovací centra sloužit neměly.

„Zkušenost firmy Starbucks s obsluhou několika desítek milionů zákazníků během jednoho týdne ve více než 30 tisíc obchodech po celém světě by mohla být pro Washington velmi užitečná,“ uvedl mluvčí společnosti CBS MoneyWatch, která se věnuje finančnímu poradenství.

Pomocnou ruku podá americkému státu i společnost Microsoft. Ta poskytne své technologické znalosti pro urychlení celého procesu očkování. Uvedl to prezident podniku Brad Smith na nedávné tiskové konferenci. Technologie firmy Microsoft bude použita ke snadnější distribuci vakcíny i ke sledováním potřebných záznamů naočkovaných jedinců.