Nepropouštět se vyplatí. Evropské země posílají firmám biliony korun

Cíl je jednoduchý: „dotování“ mezd ze státní kasy má zabránit skokovému nárůstu nezaměstnanosti. Je lepší, aby lidé, pro něž kvůli omezením nebo nedostatečné poptávce není právě práce, zůstali na nějaký čas doma a na jejich mzdu po tu dobu přispěl stát. Jinak by skončili ve frontě na pracovním úřadu a stát by jim stejně vyplácel podporu. Jejich návrat do pracovního procesu by však mohl být pomalejší a komplikovanější.