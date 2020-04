Ztráty automobilek mohou překročit 2,5 bilionu korun, varují analytici

Evropští a američtí výrobci aut by mohli na tržbách přijít až o 100 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč), pokud zůstanou továrny po obou stranách Atlantiku zavřené do konce dubna. S odkazem na propočty majitele společnosti AutoAnalysis Iana Henryho to píše list Financial Times.