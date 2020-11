Nejbohatší Číňan se netajil názory na regulace, stát zatrhl vstup na burzu

18:19

Zakladatel finančně technologické společnosti Ant Group Jack Ma doplatil na to, že se jako jeden z mála čínských podnikatelů ještě odvážil veřejně sdělovat své názory na finanční regulaci. Čínským úřadům se to nelíbilo a proto znemožnily vstup jeho firmy na burzu, který by z něj učinil jedenáctého nejbohatšího člověka na světě.