Alibabě se vstup na burzu v Hongkongu vydařil, hodnota akcií vzrostla

Je to letošní největší prodej akcií na světě. Cena za akcii byla stanovena na 176 hongkongských dolarů (HKD), v přepočtu 521 Kč. Dopoledne však stouply stouply na více než 188 HKD. V New Yorku akcie v pondělí uzavřely na ceně 190,45 USD, což by v Hongkongu odpovídalo ceně 186,3 HKD za akcii. Americká akcie je osminásobkem těch, které jsou na trhu Hongkongu.

Firma Alibaba má v Hongkongu kód 9988, což může v čínské numerologii symbolizovat „věčný blahobyt“.

Pokud se společnost rozhodne využít v příštích třiceti dnech i tzv. over-allotment opci, tedy prodej dalších akcií v případě vysoké poptávky, může z prodeje získat až 12,9 miliardy amerických dolarů. Peníze získané z nabídky chce firma, která je podle tržní kapitalizace největší v Asii a sedmou největší na světě, investovat do rozšíření internetových služeb.

Analytici také upozorňují na to, že zřízení základny investorů v Hongkongu a Číně může pro společnost fungovat jako zabezpečení pro případ, že by její akcie v New Yorku zasáhl americko-čínský obchodní spor.

Akcie obchodované v Hongkongu a New Yorku jsou zastupitelné. To znamená, že investoři mohou prodávat i nakupovat stejné akcie na obou burzách a ceny se od sebe nebudou příliš lišit. Analytici také očekávají, že cenu akcií dále podpoří, až budou dostupné i pro obchodníky na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, což by mělo být příští rok v červnu.

(Ne)důvěra v Hongkong

Nabídka Alibaby je vnímaná jako vyjádření důvěry v budoucnost finančnictví v Hongkongu, kterým šest měsíců otřásají protivládní protesty. V neděli se konaly ve městě místní volby, ve kterých jasně zvítězili prodemokratičtí kandidáti.

Například český Home Credit však důvěru Alibaby nesdílí. Firma nejbohatšího Čecha Petra Kellnera měla na hongkongský akciový trh původně vstoupit v srpnu, kvůli protivládním protestům vstup odsunula na listopad. Minulý týden se pak nakonec rozhodla na tamní burzu vůbec nevstoupit, přestože tam plánovala upsat akcie za více než miliardu dolarů.

Společnost Alibaba drží titul největší primární veřejné nabídky (IPO) akcií na světě v hodnotě 25 miliard USD. Firma původně v roce 2014 zamýšlela i vstup na burzu v Hongkongu, struktura řízení firmy však tehdy nesplňovala pravidla burzy. Hongkong proto loni svá pravidla upravil, aby přilákal čínské technologické giganty.

Od vstupu na burzu v New Yorku se cena akcií firmy více než zdvojnásobila a od začátku letošního roku vzrostla zhruba 39 procent. Tržní hodnota Alibaby je nyní 509 miliard USD. Alibaba je podle údajů firmy Refinitiv letos pátou nejobchodovanější firmou v New Yorku s průměrným denním objemem obchodů 2,6 miliardy USD.