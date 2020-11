Americké volby hýbou burzou. Akcie posilují, trh sází na pat Kongresu

9:35

Americké akcie ve čtvrtek zpevnily počtvrté za sebou. Investoři sázejí na to, že demokraté nezískají většinu v americkém Senátu. Znamenalo by to pro ně, že by v rozděleném Kongresu nebylo snadné prosadit jakoukoli zásadní změnu, například zpřísnění regulace nebo zvýšení daní firmám.