IKEA pronajme v Tokiu byt za dvacet korun. Má deset metrů čtverečních

Minibyt se nachází v tokijské čtvrti Šindžuku. Podmínky pronájmu zveřejnila IKEA na svých stránkách minulý týden. Firma do pátku přijímá přihlášky od zájemců, podmínkou je věk aspoň 20 let. Nájemné bude symbolických 99 jenů, energie se převedou na nájemníka. IKEA chce svůj vzorový byt pronajímat do 15. ledna 2023.

„Během pandemie trávíme všichni více času doma. Lidé, kteří žijí ve velmi malých prostorech – a nejen v Japonsku jich je mnoho – jsou z toho často ve stresu. Rozhodli jsme se jim proto ukázat, jak mohou svoji malou domácnost poměrně snadno oživit,“ říká pro iDNES.cz Chisato Matsuová z japonské pobočky IKEA.

Jak uvádí společnost na svých stránkách, u takto malého bytu je klíčové využití vertikálního prostoru. IKEA věří, že tato „netradiční forma kampaně“ může řadu lidí inspirovat. „Tokijského nájemníka určíme ve výběrovém řízení. Další byty se v tuto chvíli pronajímat nechystáme,“ uvádí Matsuová.

Tokio patří k nejhustěji obydleným městům na světě, podle tamní samosprávy žije v japonské metropoli na jednom čtverečním kilometru přes šest tisíc lidí. Celkem žije v Tokiu víc lidí než v celé České republice, počet obyvatel dosahuje zhruba 14 milionů. To podle webu stanice CNN táhne trend miniaturních bytů.

IKEA už v minulosti rozšířila své podnikání mimo prodej nábytku a potřeb pro domácnosti, když společně se švédskou stavební firmou Skanska založila společnost BoKlok, která ve Skandinávii a Německu staví takzvané modulární domy. Využívá přitom velké prefabrikované stavební díly, které se na staveništi pouze skládají dohromady, což celý proces i samotné nemovitosti zlevňuje.