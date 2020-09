Bohatí Američané skupují evropské fotbalové kluby zdecimované covidem

Americká společnost ALK Capital, která investuje v oblasti sportu, nyní jedná o koupi anglického fotbalového klubu Burnley. S odkazem na obeznámené zdroje o tom ve středu informovala agentura Reuters. Podle ní jde o další příklad zájmu Američanů o kluby nejvyšší anglické fotbalové soutěže Premier League. Ti totiž krouží i kolem týmů West Ham United a Southampton.

Jedním z nich je zřejmě investor Joseph DaGrosa, který chce vybudovat portfolio fotbalových klubů v rámci své nově vytvořené platformy Kapital Football Group. Serveru stanice CNN potvrdil, že se dvěma kluby Premier League rozběhl diskuse o možném převzetí, vzhledem k dohodám o mlčenlivosti je ale nejmenoval. Do médií však pronikla informace, že jedním z nich je právě Southampton.

„Z makroekonomického úhlu pohledu věříme, že fotbal je z dlouhodobého hlediska vynikající investice,“ řekl DaGrosa časopisu Forbes letos na jaře. Uvedl také, že v pandemii koronaviru spatřuje příležitost nakoupit týmy se slevou 50 až 70 procent. DaGrosa však není zdaleka jediným bohatým Američanem, jenž se zájmem hledí na evropský fotbalový byznys.

Už od loňského léta vlastní italský klub ACF Fiorentina americký mediální magnát Rocco Commisso. Letos v létě pak mezi vlastníky evropských týmů přibyli další investoři ze Spojených států. V červenci se americká investiční firma RedBird Capital Partners domluvila s francouzským Toulouse FC na převzetí 85procentního podílu v klubu. Nového amerického majitele má od léta i italský AS Řím, texaský investor Dan Friedkin jej však převzal od jiného Američana, Jamese Pallotty.

Američané nahrazují Číňany

Skupinu amerických vlastníků italských fotbalových klubů pak v pátek rozšířil šéf řetězce Kum & Go Kyle Krause, který oznámil, že převzal tým Parma Calcio 1913. Podle deníku The New York Times získal v klubu 90procentní podíl za zhruba 100 milionů amerických dolarů (2,3 miliardy korun).

Američané v současnosti drží hlavní podíl ve zhruba pětině ze 60 týmů hrajících v nejvyšších fotbalových ligách ve Francii, v Itálii a ve Velké Británii, napsala agentura Bloomberg s odkazem na data poradenské společnosti KPMG.

Naopak čínští investoři, kteří v posledních letech nakoupili kluby jako Aston Villa FC nebo Wolverhampton Wanderers FC, dávají od evropského fotbalu postupně ruce pryč.

„Čínské investice vyschly poté, co tamní vláda navrhla novou investiční strategii zaměřenou spíše na domácí sport,“ řekl Bloombergu Michael Broughton, poradce fondu Acceleration Equity, který investuje do sportovních klubů. „Vzniklé vakuum zaplnili hlavně američtí investoři, kteří vidí v evropském fotbalu hodnotu,“ dodal.