Virtuální tým Davida Beckhama si jde na burzu pro více než půl miliardy

Pandemie covid-19 umocnila popularitu počítačových her a soutěžních klání mezi jejich hráči. V byznysu s e-sportem, jenž je na vzestupu už několik let, se ročně protočí stovky milionů dolarů na turnajových výhrách či penězích za sponzoring.

Podle posledních čísel portálu Statista atakuje velikost e-sportového trhu hranici jedné miliardy dolarů (22,5 miliard korun) a svůj podíl si chce ukrojit i britská firma Guild Esports, kterou z části vlastní bývalý fotbalista David Beckham. Společnost nabídne na londýnské burze 40 procent svých akcií, za které chce získat celkem 20 milionů liber.

Příští měsíc je nabídne přednostně velkým investorům, posléze se s nimi bude na burze obchodovat volně, píše server BBC. Získané peníze chce firma využít k rozšíření svého podnikání, plánuje vytvořit týmy hráčů pro populární počítačové hry jako je Fortnite, Counter Strike, Rocket League a Fifa. Při jejich tréninku se chce inspirovat talentovou akademií nejvyšší anglické fotbalové soutěže Premier League.

Více diváků než Wimbledon

Do konce letošního roku plánuje Guild Esports najmout zhruba dvě desítky profesionálních počítačových hráčů, uvádí deník The Daily Telegraph. Do tří let má pak firma ambici stát se jednou z deseti největších značek ve světě e-sportu. Se vstupem na burzu a první veřejnou nabídkou akcií jí pomůže britská investiční firma Zeus Capital.

Nejvýznamnější světové videoherní akce každoročně přilákají kromě hráčů také desítky milionů diváků. Jejich sledovanost překonává i velké sportovní události jako je například Wimbledon či Tour de France. Společnost Newzoo, která se zabývá analýzami herního trhu, odhaduje, že do roku 2023 stoupne počet diváků esportu na 646 milionů ročně.

Na rychle rostoucí popularitě elektronického sportu se v současnosti snaží vydělat podnikatelé z nejrůznějších odvětví. „Kdysi to byly pouze samotné herní firmy, nyní jsou to výrobci oblečení, aut, banky nebo telekomunikační společnosti,“ vyjmenovává pro deník The Guardian analytik Dom Tait z výzkumné společnosti Omdia. „Všichni velcí inzerenti si myslí, že e-sport je vhodné místo, kam sypat své peníze a cílit na mladé fanoušky,“ dodal.