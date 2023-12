Soukromý kapitál investuje do fotbalu. Největší obchody roku 2023 v Evropě

Investicí roku v anglické fotbalové Premier League je vstup jednoho z nejúspěšnějších britských podnikatelů Ratcliffa do klubu Manchester United. Ten je již čtvrt století v majetku americké rodiny Glazerových – což fanoušci považují za neštěstí. Proti Glazerovým protestovali již v době, kdy klub pod vedením legendárního manažera Fergusona kráčel od úspěchu k úspěchu. Tenkrát byl hlavním důvodem protestů samotný fakt, že šlo o Američany, kteří se navíc angažují ve sportu s názvem, pro Angličany nesmyslným, „football“. Glazerovi totiž vlastní klub Tampa Bay Buccaneers americké ligy NFL.

Dalším důvodem kritiky fanoušků byla struktura obchodu: šlo totiž o takzvaný leveraged buy-out. Kupní cenu 790 milionů liber Glazerovi zaplatili tak, že klub si na nákup sebe sama pod jejich taktovkou vzal úvěr půl miliardy liber (jehož splácení přišlo na víc než miliardu). Navíc, podle posledních účetních výkazů klub vykazuje dluhy za 725 milionů liber.

Fanouškům také vadilo, že poté, co legendární Ferguson odešel do důchodu, se klub zmítá v krizích. Výjimkou není ani aktuální sezona: Manchester United se pohybuje s negativním skóre v polovině tabulky a s takřka nulovou šancí na účast v evropských pohárech. Solí do rány jsou pak pro fanoušky klubu úspěchy konkurenčního Manchester City, kteří v minulé sezoně vyhráli všechny soutěže, jichž se zúčastnili, včetně Ligy mistrů a Mistrovství světa klubů.

Že je čtvrtinový podíl v klubu ve „správných“ rukách není samo o sobě nic, co by Manchester United zachránilo – ale důležitější je, že Ratcliffe přebírá manažerskou kontrolu klubu. To pro fanoušky představuje naději, přestože úspěšnost Ratcliffa – přesněji koncernu INEOS, který Ratcliffe vlastní a skrz který své sportovní investice provádí – v řízení fotbalových klubů není nijak oslnivá.

INEOS totiž vlastní francouzský klub OGC Nice a švýcarský klub FC Lausanne-Sport – a jejich výsledky by měly být pro fanoušky United spíš varováním. OGC Nice střídá trenéry jako na běžícím pásu (od vstupu INEOSu v roce 2019 se jich vystřídalo šest). Švýcarský klub pak od vstupu INEOSu v roce 2017 již dvakrát spadl z nejvyšší soutěže.

Další investice

Server PitchBook, který se specializuje na zpravodajství a analýzy trhu soukromého kapitálu, uvádí, že americký fond soukromého kapitálu Arctos Partners koupil osminový podíl v nejslavnějším francouzském klubu Paris Saint-Germain od Qatar Sports Investment. Oficiálně nebyla cena oznámena, ale podle Financial Times tento obchod proběhl při ocenění klubu na čtyři miliardy eur (v přepočtu sto miliard korun). Na rozdíl od vstupu INEOSu do Manchester United FC není s obchodem spojen přesun manažerské kontroly: tu nadále vykonává katarský fond.

Arctos je ve fotbalu aktivní dlouhodobě: v roce 2010 spolufinancoval nákup anglického klubu Liverpool FC za 300 milionů liber (8,5 miliardy korun). Kupujícím byla investiční skupina Fenway Sports Group; ta v roce 2021 prodala desetiprocentní podíl v klubu za 543 milionů liber (15,3 miliardy korun). V září 2023 pak prodala další minoritní podíl v klubu (detaily transakce nebyly zveřejněny); získané prostředky mají jít mimo jiné na splacení dluhů vzniklých během pandemie.

Americký správce aktiv Ares Management investoval v přepočtu 11 miliard korun do anglického fotbalového klubu Chelsea FC. Noví vlastníci, kteří klub v roce 2022 koupili od ruského magnáta Abramoviče, totiž potřebují finanční injekci. Za přestupy utratili už téměř v přepočtu 30 miliard korun – a navíc je čeká investice do přestavby stadionu, nebo stavba nového stadionu jinde v Londýně. Server ESPN navíc spekuluje, že Ares Management, který má pro sportovní investice k dispozici v přepočtu přes 80 miliard korun, chce ve spolupráci právě s vlastníky Chelsea vytvořit skupinu klubů. Prvním krokem k tomu byl nákup francouzského klubu RC Strasbourg Alsace za odhadovaných 75 milionů eur (1,8 miliardy korun). Dalším cílem má být portugalský Sporting Lisabon.

Miliardová ocenění

Nárůst hodnoty Liverpool FC – z 8,5 miliardy korun v roce 2010 na 150 miliard o jedenáct let později – není ve fotbale ojedinělý. Zmíněnou Chelsea Abramovič prodal za tři miliardy eur (74 miliard korun), přičemž klub koupil v roce 2003 za asi 225 milionů eur (5,5 miliard korun). Mimochodem, předchozí vlastník, londýnský businessman, klub koupil v roce 1982 od místní radnice za jednu libru.

V roce 2022 došlo k prvním dvěma obchodům v historii evropského fotbalu s cenovkami v řádu miliard eur. Vedle Chelsea FC to byl prodej italského AC Milán za 1,2 miliardy eur (30 miliard korun). Analytici přičítají raketový nárůst ocenění klubů rostoucímu zájmu soukromého kapitálu, především amerického.

V roce 2023 se dlouho předpokládalo, že rekordní obchod s Chelsea FC trumfne prodej zmíněného Manchesteru United: katarský investiční fond za klub nabídl pět miliard liber (130 miliard korun). Majitelé se však nakonec rozhodli prodat jen 25 procent akcií, a to INEOSU. Cena však představuje ocenění celého klubu na šest miliard liber, v přepočtu 170 miliard korun.