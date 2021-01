Disney upravuje jednu z nejstarších atrakcí s domorodci. Pobuřuje návštěvníky

Atrakce Jungle Cruise se nachází v zábavních parcích Disney World a Disneyland ve floridském Orlandu a kalifornském Anaheimu už několik desítek let.

Kromě zážitku pro návštěvníky, kteří se na atrakci mohou projet po imaginárních řekách v Africe, Jižní Americe a Asii, jsou během jízdy k vidění právě i domorodci, jejichž vyobrazení pobuřuje veřejnost. Domorodci jsou totiž vyobrazeni jako divoši z pralesa, kteří se nezdráhají praktikovat ani kanibalismus, informuje CBS News.



Výkonný ředitel kreativního oddělení Disney Chris Beatty za společnost uvedl, že by byl rád, aby návštěvníky parku atrakce nepobuřovala a po jejím absolvování měli pocit, že společnost Disney respektuje svět ve kterém žijeme v celé jeho rozmanitosti.

„Negativní vyobrazení domorodců už řešíme. Z dnešního pohledu Jungle Cruise obsahuje několik scén, které je potřeba předělat a nejsou už úplně adekvátní,” dodává Beatty.

Atrakce Jungle Cruise je v Disneylandu už od roku 1955 a je tematicky zasazená do dokumentů o přírodě, které v té době společnost Disney také vytvářela. Druhá Jungle Cruise se objevila v roce 1971 v Disney Worldu na Floridě a později i v zábavním parku v japonském Tokiu.

Jak přesně se atrakce změní zatím společnost neuvedla. Jedna ze scén, kterou už grafici předělávají je moment, kdy dobrodruh spolu s domorodci pronásledují nosorožce, který je začne honit a zatímco bílý dobrodruh se bezpečně dostane na strom, domorodci zůstanou pod stromem vystaveni nebezpečí.

Vadí i občanská válka

„Je pro nás důležité, aby příběhy které vytváříme odrážely současný svět. Z Jungle Cruise určitě nechceme vzít vtip a zábavu, ale je potřeba ji nějak aktualizovat,” uvedla výkonná ředitelka pro vývoj společnosti Disney Carmen Smithová.



Změna atrakce Jungle Cruise přichází krátce poté, co společnost Disney oznámila, že předělá i svou atrakci Splash Mountain, inspirovanou muzikálovým filmem Song of the South z roku 1946, který je mnohými považován za rasistický kvůli tomu, jak vyobrazuje otroctví po americké občanské válce.

V nové verzi atrakce Splash Mountain se tak Disney nově zaměří na film Princezna a žabák, který je první disney pohádkou s černošskou princeznou.