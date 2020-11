Disney vykázal roční ztrátu 2,8 miliardy. Nad vodou ho drží streamování

Streamovací služba Disney+ nyní pro mediální konglomerát představuje něco jako záchranný člun, píše CNN. Zatímco na ostatní divize společnosti dopadla pandemie a s ní spojená opatření, takzvané VOD služby (video na vyžádání) zažívají renesanci. Během jednoho roku se Disney+ podařilo získat 73 milionů uživatelů.



Zatímco v třetím čtvrtletí minulého roku vykázala společnost zisk 777 milionů dolarů (zhruba 17,4 miliard korun), nyní je hospodářský výsledek Disneyho na opačném konci nuly. Za tři měsíce hlásí Disney hrubou ztrátu 710 milionů dolarů (asi 15,9 miliard korun).

Společnost je ve ztrátě dvě čtvrtletí po sobě, což se za téměř stoletou historii společnosti podle dostupných dat ještě nestalo, píše Market Watch. Za celý rok pak mediální kolos vykazuje ztrátu 2,8 miliard dolarů (62,7 miliard korun). Předchozí rok Disney dosáhl zisku 10,4 miliard dolarů (232,7 miliard korun). I přesto nejsou letošní ztráty tak velké, jak investoři původně očekávali.

„I přes koronavirovou pandemii jsme byli schopni efektivně řídit naše podnikání a zároveň podniknout odvážné kroky, které zajistí dlouhodobý růst společnosti,“ uvedl Bob Chapek, výkonný ředitel Disney ve čtvrtek. „Skutečně světlou stránkou našeho podnikání byla služba pro konečné spotřebitele, která je klíčem k budoucnosti naší společnosti.“

Chapekova slova tak naznačují to, o čem už se mluví již déle. Streamovací služby jsou pro mediální společnosti a filmová studia zlatou žilou, naopak pomyslné prameny zábavních parků, zážitkových služeb a kinematografie vysychají.

Investor, který myslel dopředu

Mimo jiné Disney ve čtvrtek oznámil, že nebude pro druhou polovinu fiskálního roku 2020 vyplácet pololetní dividendy. Důvodem má být trvalý dopad koronaviru ale také „upřednostnění investic do iniciativ zaměřených přímo na spotřebitele“.

Takové prohlášení je v souladu s tím, co již dříve po společnosti požadoval jeden z investorů Dan Loeb, který spravuje hedgeový fond Third Point. Loeb na Disneyho naléhal, aby trvale pozastavil roční výplatu dividend ve výši tří miliard dolarů a investoval je právě do streamování.

„Nejvýznamnějším nepříznivým dopadem koronaviru v aktuálním čtvrtletí byly přibližně 2,4 miliardy dolarů (53,7 miliard korun), respektive 6,9 miliardy dolarů (154,4 miliard korun) na provozní výnosy v našem segmentu zábavních parků, zážitků a produktů,“ napsal Disney ve čtvrteční zprávě.

Jen v září společnost propustila ze svých amerických Disneylandů 28 tisíc zaměstnanců. Vlajkový zábavní park společnosti v Kalifornii má podle posledních informací zůstat zavřený minimálně do konce prosince. Kvůli uzavřeným kinům trpí i filmová produkce. Snímků, které měly být tahounem letošní sezony, se filmoví fanoušci dočkají až příští rok. Jde například o Černou vdovu ze světa Marvelu nebo o přepracování ikonického muzikálu West Side Story.

Snímek Mulan se premiéry v kinech nedočkal. Místo toho ho Disney poprvé uvedl právě na streamovací platformě: