Filmové pirátství je na vzestupu, pomáhají mu zavřená kina a premiéry online

Filmový průmysl pocítil dopady pandemie především kvůli zavřeným kinům. Tržby z prodeje lístků totiž zůstávají pro velká studia hlavním zdrojem příjmů. Řada letošních premiér, od nichž se očekávaly vysoké zisky, se proto přesunula na příští rok. Příkladem je nejnovější „marvelovka” Black Widow nebo adaptace muzikálu West Side Story od režiséra Stevena Spielberga.

Tvůrci některých vysokorozpočtových snímků se však rozhodli nečekat a místo premiéry v kině začali své filmy prodávat prostřednictvím streamovacích služeb. Pro tento krok se rozhodli například autoři animovaných snímků Scoob! a Trollové: Světové turné. A nejnověji také Mulan od Disneyho, jenž měl začátkem září premiéru na online platformě Disney+.

Tento způsob distribuce ale nahrává pirátům, pro které je takto jednodušší ilegálně kopírovat a šířit nejnovější filmy. Nemusí totiž pokoutně pořizovat kamerový záznam snímku v kině. Pirátství připravilo produkční společnosti během pandemie o miliony potenciálních zákazníků, napsala agentura Bloomberg.

Je to vidět především na snímku Mulan. Ten se v září stal vůbec nejvíc ilegálně stahovaným filmem, s vysokým náskokem před konkurencí, uvedl server TorrentFreak, který monitoruje pirátskou aktivitu na internetu. Během prvního dne od uvedení online vykazoval o více než 900 procent více stažení než druhý film v žebříčku. V posledním žebříčku nejstahovanějších snímků, který vyšel v pondělí, si Mulan stále drží první příčku.

Nárůst o stovky procent

Během pandemie je online pirátství na vzestupu. „Výrazně přibylo těch, kteří tyto zdroje využívají a filmy nebo seriály načerno stahují. V tomto ohledu jsme již na jaře upozorňovali, že vlivem pandemie skokově přibylo pirátství. Do dneška jde o nárůst o stovky procent,” popisuje šéfka mediální společnosti Axocom Erika Luszicza. Důvod je podle něj prostý, lidé tráví mnoho času doma a jejich možnosti kulturního vyžití jsou omezené.

Podle Bloombergu nahrává pirátství politika některých studií, která své snímky uvádějí na streamovací službách za dodatečný poplatek. Shlédnutí Mulan na platformě Disney+ stojí 30 dolarů (690 Kč) nad rámec předplatného, jež činí sedm dolarů měsíčně, což některé diváky odrazuje.

Luszicza míní, že tento byznysový model může být životaschopný, ale ne všude. „Záleží na vyspělosti dané země, ve vyspělých státech se zákazníků najde určitě dost. Například ve Francii je velká tradice chození do kina, navíc nelegální stahování je tam důsledně sledováno a trestáno. Tam si dovedu představit, že může podobný model fungovat. Naopak ve východní Evropě je stále silně vnímáno, že to, co je na internetu, by mělo být zadarmo,” říká.