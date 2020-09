Česká kina žízní po hollywoodských trhácích. Drží je tuzemské filmy

V roce 2019 utržila dohromady česká kina 2,6 miliardy korun. Za sedmdesáti procenty této částky stojí sítě multikin, zbytek připadá na menší kinaře s jedním nebo dvěma sály. Podle Martina Pošty, předsedy Asociace provozovatelů kin (APK) a provozovatele jednosálového městského kina v Děčíně je nutné si uvědomit, že velký podíl multikin na trhu je nezbytný i pro menší kinaře, a to zvlášť v této době.

„Myslet si, že by jednosálovky získaly víc ve chvíli, kdy by během krize padla multikina, je podle mě zkreslený dojem, protože by se sem dostalo mnohem méně premiér. Český trh by pro zahraniční producenty přestal být zajímavý a zhroutil by se. To je ale nyní absurdní představa,“ podotýká Pošta.

Na jeden problém jsou ale i tuzemští největší provozovatelé všech typů kin krátcí. Řeč je o hromadném odsouvání premiér z portfolia hollywoodských studií.

Například marvelovka Černá vdova se Scarlett Johanssonovou v hlavní roli měla spatřit světlo filmových pláten na začátku listopadu a přilákat do kin miliony diváků nejen ve Spojených státech ale i v Evropě.

Vždyť loňský snímek Avengers: Endgame založený na stejném fiktivním světě se stal nejvýdělečnějším filmem všech dob. Protože ale americká kina zůstávají z velké části zavřená, studio Disney odložilo premiéru Černé vdovy až na květen příštího roku.

„Čekám, kdy posunou premiéru nového Jamese Bonda. Pokud se britská kina zavřou, tak si myslím, že film zatím nevydají, protože je to jejich ikona, jejich persona. Nedokážu si představit, že by uvedli Bonda ve chvíli, kdy ve Velké Británii film nelze hrát,“ uvádí další příklad závislosti na vývoji v zahraničí ředitel sítě kin CineStar a šéf filmové distribuční společnosti Falcon Jan Bradáč. „Situace je pro nás naprosto zavržená a my jdeme ze dne na den, z týdne na týden a v tuhle chvíli od českého filmu k českému filmu.“

„Mraky nepřivoláme“

Fakt, že sestavování programu je nyní náročnou záležitostí, zmiňuje i Martin Pošta. Situaci podle něj zachraňuje pár dobrých titulů z české produkce. „Tuzemské filmy jako třeba Šarlatán, Havel nebo Bábovky zafungovaly a dneska kina drží nad vodou,” říká Pošta.

Z hlasů oslovených kinařů lze nicméně vycítit, že současné překážky berou do jisté míry realisticky, a teprve vyčkávají, jak se situace vyvine. „Tržby kin jsou významně závislé na vnějších vlivech. My sami filmy nenatočíme, škaredé počasí, které nám hraje do karet, nezařídíme, když americká studia posouvají filmy, nepřesvědčíme je o opaku,“ míní majitel sítě multikin Premiere Cinemas David Horáček.

Jeho tři kina leží v pražské Hostivaři, v Olomouci a Teplicích. Horáček uvádí, že i jejich poloha v rámci České republiky se nyní znatelně propisuje do návštěvnosti. „Vidíme určitý rozdíl mezi chováním pražských a mimopražských zákazníků. Propady návštěvnosti mimo hlavní město jsou menší než v Praze, kde se situace jeví složitější a lidé více podléhají obavám,“ vysvětluje Horáček.

Artová kina mají co hrát

Ne pro všechny provozovatele je americká produkce základním pilířem fungování. Vývoj pandemické situace v USA nehraje takovou roli při sestavování programů artových kin, jakým je třeba pražský Světozor.

„Pro naše kino nejsou holywoodské trháky tou nejdůležitější částí programu, ačkoliv některé samozřejmě také hrajeme. Loni nám třeba skvělou letní návštěvnost udělala tarantinovka Tenkrát v Hollywoodu,“ komentuje zástupce kina Světozor Petr Jirásek. Na příští týdny je podle něj kino, co se týče počtu uváděných snímků, připraveno.

„Naše spřízněná distribuční společnost Aerofilms má na podzim připravený nabitý line-up, takže hrát budeme mít co a jen pevně doufáme, že budeme mít komu a naši diváci si k nám cestu najdou,“ uvádí Jirásek.

„Návštěvnost Světozoru za červen až srpen 2020 se pohybuje okolo dvaceti tisíc diváků. Ve srovnání s rokem 2018 se tržby za poslední tři měsíce pohybují mezi 85 procenty až 120 procenty, ve srovnání se zcela mimořádným rokem 2019 je to mezi šedesáti až 85 procenty. Přičemž naše průměrná měsíční návštěvnost byla před krizí okolo 15,5 tisíc diváků měsíčně,“ vypočítává Jirásek.

Je potřeba nabízet víc

„Na přesná čísla se mě zeptejte na konci roku,“ odpovídá Bradáč na otázku, s jakými ztrátami letos počítá. „Nemáme jedinou záruku, že se kina nebudou brát jako rizikové prostory, ačkoli prokazatelně z nich žádný nakažený nevzešel. Všechno, co my nyní děláme jsou jen zoufalé kroky, jak tu dobu přežít a vydržet. Do té doby jsou veškeré účty bez hostinského.“ Podle jeho odhadu ale návštěvnost českých kin letos nedosáhne ani na polovinu úrovně minulého roku. „Myslím, že skončíme na třetině nebo na čtyřiceti procentech návštěvnosti roku 2019,“ uzavírá Bradáč.

Ani kina, která jsou vlastněná městy a fungují jako příspěvkové organizace zatím nemají jasno. „U nich uvidíme ekonomické dopady až se sestavováním rozpočtu pro příští rok a s dopadem nižšího výběru daní,“ uvádí Pošta z APK. Podle něj se do současné situace propisuje i to, jak kina se svými diváky pracují.

„Koronavirus ukázal, že je potřeba nabízet víc. Věřím, že kina, která ještě před pandemií nabízela třeba debaty po projekci a obecně pracovala více s divákem, tak jsou na tom nyní lépe. Je zajímavé, na kolik narostl zájem o 3D, protože to se doma těžko simuluje. Pomáhají speciální projekce, soutěže, merch dárky, delegace, festivaly. Kina, která to do teď nedělala, tak se na to snaží přicházet, protože nastal boj o diváka,“ říká Pošta.