Kina už nikdy nebudou jako dřív, říká šéf Disney. Lidé chtějí filmy online

„Divák je dnes pravděpodobně netrpělivější než kdykoli předtím,” prohlásil Chapek během konference Tech, Media & Telecom 2021, kterou pořádala americká banka Morgan Stanley. Důvodem netrpělivosti je podle něj fakt, že už téměř rok mají lidé k dispozici filmové novinky prakticky okamžitě prostřednictvím streamovacích platforem.

Protiepidemická opatření totiž uzavřela kina po celém světě a tvůrci byli nuceni nabídnout své snímky online anebo s premiérou počkat na příhodnější dobu. Dřívější přístup mnoha studií, která zpřístupňovala své filmy online či na DVD až několik měsíců po premiéře, není podle Chapeka udržitelný.

„Nemyslím si, že zde bude prostor k tomu, aby se nějaký titul měsíce promítal v kinech, aniž by byl uveden na trh i prostřednictvím jiného distribučního kanálu,” uvedl Chapek. Agentura Bloomberg označila jeho slova za „obzvlášť pozoruhodná”, jelikož před pandemií mířila významná část peněz z prodejů lístků do kina právě do kapes společnosti Disney.

V roce 2019 měl mediální gigant na svém domovském trhu v USA větší podíl než kterýkoli jiný filmový distributor. V témže roce Disney zlomil rekord, když během 12 měsíců uvedl na trh hned několik snímků, z nichž každý vydělal přes jednu miliardu dolarů (21,8 miliardy Kč).

Během pondělní konference šéf Disney uvedl, že tuto hranici postupně pokořilo hned jedenáct filmů, které měly premiéru v roce 2019.

Rekordní zájem o Disney Plus

„Premiéry v kinech určitě nechceme zcela odstřihnout. Ale kina svůj provoz na 100 procent samozřejmě neobnoví,” řekl Chapek. Jeho společnost tak bude nadále nabízet své novinky online za příplatek, případně je bude rychleji zpřístupňovat předplatitelům své streamovací platformy Disney Plus.

Jejich počet nyní atakuje hranici 100 milionů. Během spuštění služby v listopadu 2019 přitom firma odhadovala, že dostat se na 90 milionů jí potrvá čtyři roky. Pandemie však uspíšila přesun diváků z kin či od televizních kanálů směrem ke streamovacím službám, což je trend několika posledních let.

Také další hollywoodská studia v souvislosti s pandemií přehodnocují své dosavadní byznysové modely, píše portál stanice CNN. Debata se vede především o tom, jak velká prodleva by měla být mezi uvedením filmu v kině a jeho zpřístupněním online. Pokud k tomu dojde současně, může se distributor ochudit o významnou část příjmů z prodeje lístků.