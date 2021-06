Návrat do kin. Multiplexy Cinema City otevřou desátého června

Velká kina dosud s otevřením váhala, a to kvůli zákazu prodeje občerstvení. Místo popcornu tak zkusí diváky nalákat čistě na filmovou podívanou, například na nový film z dílny Walta Disneyho Cruella nebo několikrát odloženou druhou část hororu Tiché místo: Část II.

V nabídce bude i záznam koncertu rockové skupiny Bon Jovi- From Encore Nights a v plánu by měl být i animovaný film Toma Jerry pro nejmenší diváky či snímek Godzilla vs. Kong.



Další premiéry se pak plánují na následující měsíce. V létě se diváci mohou kromě nové bondovky Není čas zemřít těšit i na dokument Karel o karlu Gottovi, české filmy jako Maty nebo Zátopek a i na další film z dílen Marvelu Black Widow.

Až na občerstvení se Cinema City vrací do provozu se vším všudy. Bude promítat jak ve 2D, tak i ve 3D, 4D a a ve speciálních formátech jako je 4DX nebo IMAX. Nadále však bude platit, že skupinky diváků musí dodržovat rozestupy alespoň jedné volné sedačky a každý návštěvník musí mít roušku.

Bude také platit nutnost se prokázat negativním antigenním či PCR testem s výjimkou těch, kteří byli před nejméně 22 dny naočkováni první dávkou, případně před dvěma týdny druhou. Test také nemusí ukazovat děti do šesti let a ti, kteří mají potvrzení, že onemocnění prodělali v posledních 180 dnech.

Jak bude na krok Cinema City reagovat nejbližší konkurence zatím není jasné. Ředitel Cinestaru Jan Bradáč na dotaz redakce iDNES.cz nechtěl situaci kolem otevření nijak komentovat.