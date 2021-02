Coca-Cola představila papírovou lahev, brzy má nahradit tu z plastu

V současné době vyprodukuje společnost Coca-Cola až tři miliony tun plastových obalů za rok. Naprostá většina z nich však není recyklována, a právě papírové lahve by to měly do několika let změnit. Upozornil na to portál BBC.

Za vývojem prvního prototypu papírové lahve pro společnost Coca-Cola stojí dánská firma Paboco společně se třemi dalšími společnostmi v rámci Paboco Pioneer Community. Lahev je vyrobena z dostatečně silného vylisovaného papírového vlákna. Kromě toho obsahuje i tenkou plastovou vložku, která má papírovou lahev udržovat suchou. Víčko i hrdlo je pak z plastu, který je však stoprocentně recyklovatelný. V současné době je prototyp podrobován celé řadě laboratorních testů a do regálů by měl jít v letních měsících.

Coca-Cola patří již několik let mezi největší světové znečišťovatele. Řadí se po bok firem jako je Nestlé, Pepsi, Philip Morris International či Colgate-Palmolive. Cílem nápojového giganta je proto úplná eliminace plastového odpadu do roku 2030, což by podle firmy mělo přilákat mladší zákazníky, kteří po udržitelných obalech aktuálně prahnou.

„Vizí je vytvořit papírovou láhev, kterou bude možné recyklovat a představený prototyp je prvním krokem na cestě k tomuto cíli. Papírová láhev otevírá zcela nový svět možností a my jsme přesvědčeni, že papírové obaly budou v budoucnu hrát značnou roli,“ uvedl pro web Interesting Engineering Stijn Franssen, který na projektu pracuje.

Jako první by společnost měla takto prodávat nápoj Coca-Cola Adez, který je určen pro maďarský trh. V létě by se tam mělo dostat prvních zhruba 2000 papírových obalů.

Kvůli příznivějším dopadům na životní prostředí však papírové obaly zakomponovaly do své strategie i další podniky. Patří mezi ně třeba výrobce vodky Absolut, nebo pivovarnická společnost Carlsberg.