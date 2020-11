Plasty v restauracích nahrazuje papír i třtina. Přesto někde chybí boxy

Koronavirus jde proti trendu, který říká plastům jasné ne. Více plastů se letos používá kvůli rozvozu zboží domů (krabice jsou vycpány různými výplněmi včetně bublinkových fólií), ale i doručování jídel a potravin.

Restauratéři hlásí až dvojnásobné odběry jídla s sebou a zejména ti, kteří podnikají „na vlastní pěst“ a nevyužívají služeb rozvážkových firem, mohou mít nedostatek plastových obalů.

„Pociťujeme nedostatek plastových obalů, protože je restaurace samozřejmě ve zvýšené míře využívají, aby mohly provozovat okénko. Je to o něco lepší než na jaře, kdy nebyly vůbec nebo pokud jsme nechytili včas nějakou akci v Makru, tak zbyly jenom ty dražší nebo nekompletní,“ popsala majitelka liberecké restaurace Fresh cantine Jaroslava Novotná.

Také ceny obalů podle ní šly nahoru. Za palčivější problém však považuje neochotu bank půjčit restauratérům peníze a také neústupnost pronajímatelů nemovitostí v jednáních o slevách z nájmu.

Nedostatek obalů kvůli zvýšené poptávce vnímá i majitel liberecké restaurace Balada Jiří Klucký. Ceny však podle něj nerostou a ani nejsou citelným nákladem.

Cukrová třtina místo plastu

Většina restauratérů má obalů dost. Navíc gastronomové už delší dobu přecházejí na různé neplastové alternativy. Nic jiného jim ani nezbývá, od poloviny příštího roku začne v celé EU platit zákaz prodeje jednorázových plastů.

Zkoušeli jsme bio příbory ze dřeva, ale zpětná vazba od zákazníků nebyla pozitivní, jelikož dřevěné lžíce na trhu jsou příliš mělké a polévky se s nimi opravdu jíst nedají. Eva Balážová manažerka T.G.I. Friday’s

„Z osmdesáti procent jsme na tuto změnu připraveni,“ reaguje Eva Balážová, manažerka sítě pražských restaurací amerického konceptu T.G.I. Friday’s. Plast už používá jen u vršku krabiček na polévku, aby udržely teplotu a kvalitu jídla. Pokrmy běžně balí do „voskovaných“ papírových krabiček. Nabízí také bio plastová brčka, jejich cena je však až trojnásobná oproti běžným plastovým.

„Zkoušeli jsme bio příbory ze dřeva, ale zpětná vazba od zákazníků nebyla pozitivní, jelikož dřevěné lžíce na trhu jsou příliš mělké a polévky se s nimi opravdu jíst nedají,“ líčí.

S alternativami experimentují i rozvozové společnosti. Například Dáme jídlo kromě ekologických plastů zkouší kraftové boxy, krabičky z cukrové třtiny a dalších udržitelných materiálů.

Podle ředitele Filipa Fingla to však pro zákazníky neznamená navýšení ceny. „Cena za ekologický obal opět závisí na konstrukci daného kusu, ale řádově se můžeme bavit o srovnatelných cenách jako v případě plastových krabiček,“ uvedl.

Ekologii řeší i fastfoody. McDonald’s plastové krabičky nepoužívá, 88 procent obalů tvoří papír. Pokud jde o uhlíkovou stopu, stále je na půli cesty, protože obaly do Česka cestují z několika zemí.

„Papírové obaly, do kterých balíme jídlo našim zákazníkům v McDonald’s, bychom rádi nakupovali od tuzemského dodavatele, zatím však naše obaly pocházejí z Itálie, Polska nebo Německa,“ prozradila šéfka komunikace Jitka Pajurová. Momentálně řetězec hledá na českém trhu lokálního dodavatele obalů, který by byl schopen pokrýt vysoké dodávky.

Součástí snah o větší udržitelnost firem je totiž i logistika, a to v dnešní době platí dvojnásob. Víc než ekologii však restauratéři v posledních měsících řešili ekonomiku provozu. Rozvozové společnosti kritizovali kvůli vysokým provizím, které dosahují až 30 procent z ceny. Mediálním nátlakem se jim nakonec podařilo dočasně srazit pouze provize stravenkových společností.

Veškeré poplatky snížili, případně odpustili restauratérům všichni vydavatelé stravenek, tedy společnost Sodexo (stravenky Gastro Pass), Edenred (Ticket Restaurant) a také firma Up Česká republika, která vydává stravenky Chèque Déjeuner. „Uvědomujeme si, že se díky současným omezením mnohé restaurace ocitají na hranici existence. Vedle již zavedených opatření na jejich podporu jsme se proto rozhodli udělat zásadní krok, a to vzdát se do konce tohoto kalendářního roku nároku na veškeré provize v gastrosektoru,“ uvedl ředitel Up v Česku Stéphane Nicoletti.