Konec recyklace. Huawei má dva nové a opravdu levné modely

Ve snaze nabídnout zákazníkům to, co od smartphonů očekávají, upravuje Huawei (a také Honor) své starší modely a uvádí je na trh jako nové modely. Tato taktika funguje především v nižších třídách a může být po nějakou dobu úspěšná, Huawei ji dokonce s modelem P30 Pro New Edition zkouší i ve vyšších patrech. Dříve nebo později se ale tento postup vyčerpá s tím, jak telefony postupně zastarají.

Mezi nejlevnějšími modely by ale postup mohl fungovat docela dlouho, do nižších pater by jednoduše mohly „propadat“ dříve dražší typy, třeba zabalené do nového designu. Jenže firma zároveň nejspíš chce ukázat, že dovede být na Googlu nezávislá a umí postupovat zcela sama. A tak i na český trh v těchto dnech uvádí novinky z nejnižších cenových tříd, které jsou skutečně zbrusu novými smartphony a nemají služby Googlu. Namísto nich se plně spoléhají na Huawei Mobile Services a aplikační obchod AppGallery.

Těmito novinkami jsou smartphony Y5p a Y6p. Y5p je opravdu základní model jen s tou nejnutnější výbavou, čemuž odpovídá i cena 2 499 korun. Displej přístroje má úhlopříčku 5,45 palce, což je na dnešní dobu nezvykle málo, ale vlastně je to stále solidní plocha. I proto kvitujeme rozlišení 1 440 x 720 pixelů, někteří výrobci v této kategorii na displeji a jeho rozlišení dovedou šetřit víc. Displej je bez výřezů i zaoblení v rozích.

Telefon je poháněn procesorem MediaTek Helio P22 a 2 GB RAM. Překvapí, že systémem je Android 10 – ovšem bez zmíněných služeb Googlu. Uživatelské paměti je 32 GB, hlavní foťák je jeden (ale v obří černé čtvercové matici po vzoru iPhonu) s osmimegapixelovým rozlišením, čelní selfie fotoaparát má pětimegapixelové rozlišení. Je to tedy skutečně základní smartphone pro nenáročné uživatele, kterým by vlastně ani tolik nemusela vadit absence služeb Googlu.

Typ Y6p už přece jen nabídne trochu bohatší funkční sestavu, cena je tudíž stanovena na 3 999 korun. Zákazník za to dostane třeba velkorysou baterii s kapacitou 5 000 mAh (levnější typ má 3 020 mAh). Telefon podporuje i reverzní nabíjení, lze z něj tedy nabít jiné zařízení. I tady slouží k nabíjení starší microUSB konektor. Procesor Helio P22 je doplněn 3 GB RAM, uživatelská paměť má kapacitu 64 GB a levné typy Huawei si ponechávají možnost rozšířit úložiště pomocí microSD karet namísto hůře dostupných NM Card u dražších modelů.

Fotoaparát je tu hned trojitý, hlavní snímač má rozlišení 13 megapixelů a výbornou světelnost f/1.8, širokoúhlý foťák je pětimegapixelový. Třetí v sestavě je dvoumegapixelový senzor pro data k hloubce ostrosti. Čelní kamera, tentokrát už v kapkovitém výřezu displeje, je osmimegapixelová. Displej Y6p už má solidní úhlopříčku 6,3 palce, rozlišení zůstává u HD+ mezí, konkrétně je to 1 600 x 720 pixelů, poměr stran je tedy 20:9. Opět na telefonu běží Android 10 bez služeb Googlu, aplikace je tak nutné stahovat z Huawei AppGallery.

V případě tohoto obchodu s aplikacemi se mimochodem české zastoupení Huawei pochlubilo tím, že v Česku meziročně vzrostl počet stažených aplikací o 320 % a že za první čtvrtletí si uživatelé stáhli přes 320 000 aplikací. Na celém světě to ve stejném období bylo přes 22 milionů aplikaci. Uživatelé najdou v AppGallery momentálně asi 113 aplikací od českých vývojářů a místní zastoupení pracuje na tom, aby do konce roku bylo toto číslo i více než dvojnásobné. Táhnou hlavně aplikace bank a mobilních operátorů, tady dochází k rychlému rozvoji, a aplikace těch firem, které chybí, se ve většině do AppGallery chystají v následujících týdnech či měsících.

Firma také pracuje na tom, aby do Evropy přinesla platební službu Huawei Pay, tedy možnost platit mobilem. Nedává k tomu ale žádný časový rámec s tím, že se zdá, že Huawei chce službu přinést co nejdříve, ale vzhledem k situaci nejspíš bude firma ráda, když se první platby podaří spustit ještě v průběhu roku 2020.