Coca-Cola představuje svou první láhev z recyklovatelného plastu, zatím v USA

Krokům společnosti se nelze divit. Co se týče plastů, Coca-Cola patří mezi největší znečišťovatele planety. Organizace Break Free From Plastic, která každoročně reviduje plastové odpady na celém světě, v loňském roce označila značku dokonce za největšího plastového znečišťovatele, a to již potřetí během tří let.

Organizace v loňském roce našla 13 834 kusů plastů v 51 zemích (z 53 zkoumaných), u kterých se dalo jasně identifikovat, že jde o produkt této značky. Často se vyskytovaly na veřejných místech, mezi nimiž byly třeba parky, pláže nebo řeky.

Nová láhev bude prozatím k dispozici pouze ve vybraných státech USA, například v New Yorku a Kalifornii. Alpa Sutariová, generální manažerka udržitelného vývoje společnosti Coca-Cola uvedla, že zákazníci volali po menší a zároveň ekologické láhvi „Využili jsme této příležitosti a vyrobili jsme láhev z plastu, který je stoprocentně recyklovatelný,“ dodala.

Největší světový výrobce nealkoholických nápojů tímto krokem naplňuje své cíle, k nimž se zavázal ve své globální iniciativě World Without Waste (Svět bez odpadu) v roce 2018.

„Celosvětovým cílem systému Coca-Cola je například přispět do roku 2030 k odběru a recyklaci stejného množství odpadu, které odpovídá 100 procent objemu již použitých obalových materiálů, či jako obaly pro své nápoje používat láhve s průměrným obsahem recyklovatelného materiálu ve výši 50 procent,“ komentuje Patricie Šedivá, manažerka externí komunikace společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Těmito kroky chce značka reagovat na problémy s plastovým odpadem. „Jsme odhodláni inovovat a vyvíjet technologie, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí,“ zmiňuje Alpa Sutariová.

Přesné datum, kdy se objeví láhve na českém trhu, Šedivá nesdělila. „První informace o láhvích rPet (100% recyklovatelné láhve, pozn. red.) v našem portfoliu na lokálním trhu oznámíme veřejnosti během několika týdnů,“ řekla.

Coca-Cole poklesly tržby o pět procent

Nový krok světového výrobce nealkoholických nápojů by mu třeba mohl pomoci zvýšit tržby. Ty společnosti klesly ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o pět procent na 8,6 miliardy dolarů (183,7 miliardy korun).



Čistý zisk v závěru roku klesl na 1,46 miliardy dolarů z 2,04 miliardy dolarů o rok dříve. S odečtením poplatků za restrukturalizaci a dalších položek vydělala značka 47 centů na akcii. To je více, než odhadovali analytici.

Takzvaný organický růst tržeb, tedy bez vlivu výkyvů směnných kurzů či dopadů akvizic, letos firma očekává ve vysokých jednociferných číslech. V reakci na pandemii urychlila restrukturalizaci a zeštíhlila nabídku. Přestala vyrábět nápoje Tab a Odwalla, které se neprodávaly dobře, a po celém světě plánuje propustit asi 2200 zaměstnanců.

Akcie Coca-Coly loni klesly o 16 procent. Tržní hodnota společnosti se v současné době pohybuje kolem 213 miliard dolarů.