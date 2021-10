Čína zavádí majetkové daně. Chce zkrotit realitní bublinu i spekulativní obchody

Chystaný krok oznámila tamější státní zpravodajská agentura Xinhua s odkazem na většinové sobotní rozhodnutí Všečínského shromáždění lidových zástupců, které v Číně plní funkci parlamentu. Informoval o tom i portál Deutsche Welle.

Státní rada Čínské lidové republiky, která je v zemi nejvyšším orgánem výkonné moci a vrcholným státním správním orgánem, v nejbližší době rozhodne o bližších podrobnostech chystaného zdanění. Daň se podle odhadů bude vztahovat na rezidenční bydlení i nebytové prostory. Dopadnout má i na vlastníky pozemků. Domy na čínských venkovech by však měly být z působnosti daně vyjmuty.

Cena nemovitostí v Číně stoupla od v 90. let už o více než 2000 procent. Z hlediska průměrných výdělků, na které si Číňané za měsíc přijdou, jsou nemovitosti v některých velkých čínských městech ještě méně dostupné než v západním světě. Města jako Peking nebo Šanghaj tak v tomto ohledu překonávají i New York nebo Londýn.

Vlastnické bydlení je v Číně velmi rozšířené, až 90 procent Číňanů bydlí ve vlastním. Mnoho lidí zde vlastní i více než jednu nemovitost. V zemi je tak i kvůli tomu vůči majetkovým daním značný odpor, a to nejen mezi běžnými Číňany, ale i uvnitř tamější Komunistické strany.

Mnoho čínských regionálních politiků se obává, že se kvůli chystané regulaci zadrhne poptávka po nemovitostech a ceny nejen bytových jednotek postihne značný propad. Varují před tím, že by mohla značná část obyvatelstva zchudnout a postihnout by regulace mohla i ekonomický růst, který již nyní není tak enormní jako ještě několik let zpět.

Návrh přichází v době, kdy se čínský trh s nemovitostmi nachází pod obrovským tlakem. Mohou za to hlavně problémy zadlužené čínské realitní společnosti China Evergrande. Firma totiž bankám, dodavatelům a dalším aktérům dluží v přepočtu několik bilionů korun, a to ohrožuje i celkovou stabilitu celé ekonomiky. Podle agentury Bloomberg i kvůli tomu klesl prodej rezidenčního bydlení v Číně poprvé po šesti letech, a to zhruba o sedmnáct procent.

Návrh daně z nemovitosti však není v Číně zcela nový. Myšlenka se poprvé objevila už v roce 2003. Nyní však návrh po letech získává konkrétnější obrysy.