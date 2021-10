Čína má Evropu v hrsti, za pár týdnů dojde hořčík. Auto bez něj nevyrobíte

Vše nasvědčuje, že současná čipová krize v automobilovém průmyslu je jen zahřívacím kolem před tím, co se na Evropu teprve řítí. Čína, která je monopolním producentem hořčíku, do konce roku výrazně přiškrtila jeho produkci a omezila export. Bude to mít velmi dramatické dopady nejen na výrobu aut v Evropě, ale i pro řadu dalších odvětví.