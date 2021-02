Kvůli narůstající nerovnosti hrozí ve světě sociální nepokoje, varuje analýza

„Nejméně kvalifikované pracovníky, mladé lidi a ženy postihla ztráta zaměstnání, a to ve větší míře než zbytek populace. Většina z nich byla zaměstnána v sektoru služeb, který v posledních měsících trpí nejvíce. Příklady z předchozích epidemií navíc ukazují, že toto zvyšování příjmové nerovnosti bude dlouhodobé a bude podporovat sociální nepokoje, uvedl generální ředitel Coface pro Českou republiku a Slovensko Ján Čarný.

Podle Čarného bude v letošním roce zaostávat i ekonomická výkonnost. Globální růst budou táhnout asijské ekonomiky v čele s Čínou. „První polovina roku 2021 by se měla podle našich očekávání podobat roku 2020, který byl poznamenán nejsilnější globální recesí od konce druhé světové války.

Pokud se vyspělým ekonomikám podaří do léta naočkovat alespoň 60 procent populace, pak by mohlo nastat silné oživení a globální růst by v roce 2021 dosáhl průměrně až na 4,3 procenta. Světový obchod by vzrostl dokonce o 6,7 procenta,“ tvrdí.

Dosažení kolektivní imunity, tedy alespoň 60 procent naočkované populace, by podle analýzy Coface mohlo znamenat i konec ‚stop-go‘ cyklů, tedy opakování uvolnění a zpřísňování protiepidemických opatření, která jsou pro ekonomiku škodlivá.

Platební neschopnost firem loni celosvětově klesla

Podle analýzy společnosti Coface se vládní opatření na podporu ekonomik odrazila v platební neschopnosti jednotlivých firem. Ta loni poklesla celosvětově o dvanáct procent a v eurozóně pak dokonce o 22 procent.

V letošním roce se však podle společnosti Coface dá očekávat zvýšení platební neschopnosti. Nejhorší situace se bude týkat zejména Španělska, Francie a Itálie. Problémy však podle Čarného lze čekat i u některých německých firem, což pak může být problém i pro Českou republiku.

„Pro českou ekonomiku je vývoj v Německu klíčový a možné problémy některých německých firem nejsou dobrou zprávou. Vládní opatření pomohla firmám i v ČR zbrzdit nárůst insolvencí. Jakmile však pominou, ne všechny podniky se vrátí k ziskovému podnikání. Očekává proto, že i v České republice letos může vzrůst platební neschopnost,“ dodal Čarný.



Česká republika si v ratingu obchodního rizika udržela úroveň A4 (přiměřené riziko), na níž si pohoršila v polovině loňského roku z původních A3 (vyhovující riziko). Hodnocení rizikovosti jednotlivých odvětví české ekonomiky se nezměnila. Výjimkou byl automobilový průmysl, který si v ratingu polepšil o jeden stupeň z velmi vysokého na vysoké riziko.