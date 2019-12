Burger King si celý rok utahoval z konkurenta, do reklam schovával Big Mac

Špičkování mezi řetězci s rychlým občerstvením v reklamách je dnes již běžné. Expertem je v něm právě Burger King, který „rány“ rozdává všemi směry – tu si utahuje z McDonald‘s, tu z KFC. Tentokrát se rozhodl opřít do prvního jmenovaného, kterého naposledy adresoval svými náladovými menu.



Jeho hlavní hamburger, Big Mac, je totiž o něco menší, než Whopper z Burger Kingu. A toho se britský marketingový tým floridského řetězce rozhodl využít. Do každé reklamy, kterou za tento rok vyrobil, tak alespoň jeden konkurenční hamburger schoval.



Toto své „tajemství“ pak britská odnož firmy odhalila prostřednictvím videa na svém Twitteru. „Díky Maccy D, žes nám hlídal záda,“ uvádí u něj.

V montáži pak ukazuje záběry z natáčení a fotografování všech svých letošních propagací.



Agresivní reklama začala v lednu

S agresivnější reklamou začal Burger King v lednu. Tehdy zavedl akci nazvanou „Whopper detour“ (Zajížďka pro Whopper). Lidem, kteří se pohybovali v okolí restaurací McDonald‘s, nabízel svůj hamburger Whopper za jeden cent, což je v přepočtu asi 20 haléřů.



Začátkem února pak některé ze svých hamburgerů přejmenoval na názvy jako „Anything but Big Mac“ (Cokoliv jiného než Big Mac), Burger Big Mac Wished It Was“ (Burger, jímž by si Big Mac přál být), „Like a Big Mac, But Actually Big“ (Jako Big Mac, ale doopravdy velký) nebo „Big Mac-ish But Flame-Grilled of Course“ (Big Macovský, ale samozřejmě grilovaný na ohni).



Ani novější a menší konkurence se jeho ostrým loktům během letoška nevyhnula. Například řetězec Wendy‘s během Dne nezadaných (který se v USA slaví 15. února, den po Valentýnu) musel skousnout twitterový příspěvek o tom, jak jsou všichni muži se jménem Dave single. Dave‘s Single je přitom název jeho hlavního hamburgeru.