„Král je lepší, než plukovník!“ utahuje si Burger King v reklamě z KFC

Hamburger vs. sendvič Ve Spojených státech se jako hamburger označuje jen pokrm z mletého masa. Název se tak nevztahuje přímo k „masu v housce“, ale k masu samotnému – v některých restauracích v USA je možné si koupit i hamburger tzv. na talíři, bez housky. Za sendvič se pak považuje jakýkoliv pokrm, ve kterém je maso vloženo mezi dva kusy pečiva.

„Když si chcete dát na ohni ogrilované kuře, je jen jedna možnost – K.F.G,“ říká se v reklamě, kterou americký fastfood spustil ve čtvrtek. Zkratka zastupuje slova King of Flame-Grilling, v překladu Král grilování na ohni. „Král je totiž vždycky lepší, než plukovník,“ zakončuje maskot se silným jižanským přízvukem.



Zakladatelem KFC byl totiž plukovník Harland Sanders, slavný mimo jiné i pro svůj výstřední styl – oblékal se výhradně do bílého obleku a nechal se oslovovat pouze „plukovníku“. Právě kvůli tomu ve spotu král nechá svůj hermelínový plášť ve skříni a vezme si bílý oblek.

Volba slov v angličtině („the king always outranks a colonel“) navíc poukazuje i na „vojenskost“ Sandersova titulu. Slovo outrank lze totiž kromě slovního spojení „být lepší“ přeložit i jako „má vyšší hodnost než“. Sanders však svůj plukovnický titul nezískal v armádě - je to čestná hodnost státu Kentucky.



„Chtěli jsme tím ukázat, že pokud jde o grilování na ohni, doslova vládneme nad konkurencí,“ citoval šéfa Burger Kingu pro Severní Ameriku Chrise Finazza deník USA Today.



Nový sendvič bude stát necelých 113 korun. Vybrané restaurace ve Spojených státech ho pak budou balit do speciálních obalů označených K.F.G.

Čím dál agresivnější reklama

Řetězec v poslední době zvolil agresivnější styl reklamy, než u něj bylo dříve zvykem. Především se zaměřil na McDonald‘s, svou nejbližší konkurenci.



V lednu zavedl akci nazvanou „Whopper detour“ (Zajížďka pro Whopper). Lidem, kteří se pohybovali v okolí restaurací McDonald‘s, nabízel svůj hamburger Whopper za jednu penci, což je v přepočtu asi 30 haléřů.



Začátkem února pak některé ze svých hamburgerů přejmenoval na názvy jako „„Anything but Big Mac“ (Cokoliv jiného než Big Mac), Burger Big Mac Wished It Was“ (Burger, jímž by si Big Mac přál být), „Like a Big Mac, But Actually Big“ (Jako Big Mac, ale doopravdy velký) nebo „Big Mac-ish But Flame-Grilled of Course“ (Big Macovský, ale samozřejmě grilovaný na ohni).



Ani menší konkurenti se nevyhnuli „pošťuchování“ ze strany třetího největšího fastfoodu USA. Během Dne nezadaných (který má být protikladem Valentýna a v USA se slaví 15. února) na svůj twitterový účet přidal fotky několika mužů jménem Dave ze seznamky Tinder, s popiskem „Dave’s single“ (Dave je single). Dave’s Single je přitom název hamburgeru konkurenčního řetězce Wendy‘s.