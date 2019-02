Burger King přejmenoval své hamburgery. Utahuje si ze svého konkurenta

V nabídce švédského řetězce Burger King se v kategorii „Not Big Mac“ (Ne Big Macy) objevily poněkud netradiční názvy.

Najdete v ní sendviče s názvy jako „Anything but Big Mac“ (Cokoliv, kromě Big Mac), Burger Big Mac Whished It Was“ (Burger, jímž by si Big Mac přál být), „Like a Big Mac, But Actually Big“ (Jako Big Mac, ale doopravdy velký) a „Big Mac-ish But Flame-Grilled of Course“ (Big Macovský, ale samozřejmě grilovaný na ohni). Napsal o tom britský deník The Guardian.

Řetězec si tímto krokem dělá legraci ze svého konkurenta McDonald´s, který loni ztratil ochrannou známku na Big Mac. Tu přitom vlastnil již od roku 1996. O právo používat tuto ochrannou známku přišel řetězec při své snaze zakázat její používání menší brugerové společnosti, irské společnosti Supermac. S ní se soudil od roku 2017.

„Regulátoři EU došli k závěru, že společnost McDonald´s neprokázala, že by toto označení pět let před počátkem soudního sporu skutečně užívala,“ vysvětlila agentura Reuters.



Jak odloudit zákazníky konkurenci?

„McDonald´s právě ztratil ochrannou známku pro Big Mac za to, že žaloval mnohem menšího hráče. Je to příliš zábavné, abychom to nechali být,“ řekl generální ředitel švédské pobočky společnosti Burger King.

Pošťuchování Burger Kingu a McDonald´s ale trvá delší dobu. Minulý měsíc například připravil Burger King na zákazníky McDonald´s jinou fintu.

Ve snaze propagovat svou aplikaci nabízel lidem v blízkosti McDonald´s svůj hamburger Whopper za jednu penny. Pokud se zákazníci nacházejí v dosahu 600 metrů od McDonald´s, mohou v aplikaci Burger King odemknout možnost získat Whopper za tuto cenu. Aplikace pak zákazníka odvede k nejbližší pobočce Burger Kingu, kde si může hamburger vyzvednout. Napsal o tom portál zpravodajské televize CNN.