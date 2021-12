Šílené trhy. Kéž by kryptoměny neexistovaly, říká Buffetova pravá ruka

„Osobně tuto éru považuji za šílenější, než bylo dotcom období,“ uvedl na tiskové konferenci v Austrálii sedmadevadesátiletý Charlie Munger. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Zkušený investor zároveň prohlásil, že by si přál, aby virtuální měny vůbec neexistovaly. Pochválil kvůli tomu Čínu, která v minulých měsících podnikla kroky potřebné k zákazu jejich používání.

„Přál bych si, aby tu kryptoměny vůbec nebyly. Proto obdivuji Číňany. Domnívám se, že jejich rozhodnutí ohledně zákazu virtuálních měn bylo správné. V mé zemi se podle mého rozhodlo špatně,“ řekl.

Index S&P 500 se od březnového minima z loňského roku více než zdvojnásobil. Cena bitcoinu pak vzrostla o více než tisíc procent. Podle údajů společností Bank of America a EPFR Global vložili investoři do akciových fondů v letošním roce téměř 900 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 21 bilionů korun. Při pohledu do minulosti jde o největší sumu za posledních zhruba devatenáct let.

Nervozita však na akciových trzích pomalu roste. Vysoká inflace nutí centrální banky k tomu, aby zpřísňovaly měnovou politiku, což může vést i ke korekcím na trzích.

Munger zároveň ve své řeči vyzval Austrálii, aby sehrála klíčovou roli v oblasti překonávání bariér a mostů mezi Spojenými státy a Čínou. „Myslím si, že Austrálie se svou hlubokou angažovaností v Číně může hrát konstruktivní roli. Austrálie může povzbudit USA a Čínu, aby byly v jejich vzájemných vztazích rozumnější,“ řekl.

Investor zůstává optimistický v oblasti obnovitelné energie. „Líbí se mi, že se daří snižovat závislost na uhlí nebo ropě. Je to dobrá cesta proti postupujícímu globálnímu oteplování,“ dodal.