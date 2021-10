Podle agentury Reuters získaly letos společnosti, které využívají recyklovaný oxid uhličitý, investice v hodnotě 800 milionů dolarů (17,5 miliardy korun). To je trojnásobek toho, co získaly od investorů v roce 2020. Reuters z toho vyvozuje, že startupy vysávající CO 2 jsou pro investory čím dál atraktivnější.



Firma uvádí, že každý jejich jednokarátový diamant tímto způsobem spolkne až 20 tun CO2 z atmosféry. Což znamená, že tak teoreticky kompenzuje zhruba dva roky emisí průměrného Čecha.