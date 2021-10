Další práce pro Harryho a Meghan, budou dělat reklamu zeleným investicím

Poté, co se princ Harry a jeho manželka Meghan Markle na začátku roku 2020 vzdali svých královských poct i povinností, museli se začít poohlížet po něčem, co by je mimo zdi Windsorského paláce uživilo. Po téměř dvou letech se ukazuje, že sehnat práci jim problém nedělá, právě naopak.



Deník New York Times v úterý informoval, že Harry a Meghan nastupují do investičního fondu Ethic, kde mají zastávat roli takzvaných „impact partnerů“. To znamená, že budou mít za úkol zvyšovat povědomí o problémech jako jsou klimatické změny nebo rasová a příjmová nerovnost, uvedl spoluzakladatel fondu Jay Lipman. Kolik bude činit výplata ostře sledovaného páru, firma neuvádí.

Společnost Ethic jede na vlně trendu ESG. Tato zkratka zjednodušeně řečeno označuje investice do environmentálně a sociálně odpovědných firem. Takové investice se (vzhledem ke snaze zvrátit klimatické změny) stávají zejména v poslední době velmi populárními. Podle odhadů globální aliance GSIA je v aktivech ESG zaparkováno až 35 bilionů dolarů (766 bilionů korun), upozorňuje agentura Bloomberg.

Samotný fond Ethic má objem zhruba 1,3 miliardy dolarů (28,5 miliard korun). Na základě zadání klientů nabízí investice na míru podle toho, jak si jednotlivé firmy vedou: zdali nezneužívají levnou pracovní sílu, kolik emisí vypouštějí a podobně.

Harry a Meghan podle zpravodajského webu Guardian doufají, že jejich zapojení do Ethicu povzbudí více mladých lidí v tom, aby investovali své peníze do odpovědných společností.

„Chceme přetvořit povahu investování, a tím pomáhat vyřešit globální problémy, se kterými se všichni potýkáme. Toto je jeden ze způsobů, jak uplatňujeme své hodnoty,“ píše manželský pár ve společném prohlášení. „Naše volba ohledně toho, do čeho a jak investujeme energii, nás definuje jako globální komunitu.“

Princ Harry navíc věří v mladou investiční sílu. Nově nastupující generace investorů a spotřebitelů podle něj nezohledňuje jen to, jak moc je pro ně nějaká položka výhodná. Jde jim i o dopady byznysu na prostředí, v němž působí. „Mladší generace už nyní rozhoduje za pomoci svých dolarů a liber, když si vybírá jakou značku koupit.“

Duševní zdraví, Netflix a memoáry

Etické investování je poslední z řady pracovních příležitostí, kterých se Meghan a Harry během uplynulého roku chopili. Zrzavý potomek britské královny Alžběty II. v březnu nastoupil na jednu z vedoucích pozic startupu BetterUp, který poskytuje koučink a poradenství v oblasti duševního zdraví.

Startupu BetterUp se, možná i díky princově angažmá, daří. Minulý týden získal investici 300 milionů dolarů (6,6 miliard korun), čímž se dostal na tržní hodnotu 5 miliard dolarů (109 miliard korun). To je o jednu miliardu dolarů víc, než kolik společnost měla, když do ní Harry v březnu nastupoval.

Meghan s Harrym se uchytili i v oblasti mediální produkce. Jejich smlouva se streamovací službou Netflix má údajně hodnotu 122 milionů dolarů (2,7 miliard korun). V rámci smlouvy mají za úkol vytvářet nejrůznější obsah. Vévodkyně Meghan například nyní spolupracuje na animovaném seriálu, v němž bude dvanáctiletá dívka poznávat vlivné ženy z historie. Harry zas pomáhá s produkcí dokumentu, který má zachytit život trvale zraněných válečných veteránů.

Pro hudební streamovací platformu Spotify manželé vytvořili podcast, v němž slavní lidé hovoří o tom, jak během pandemie zvládali lockdowny.

Princ Harry také nedávno spolupracoval na dokumentárním seriálu o duševním zdraví pro platformu Apple TV+. V neposlední řadě nutno zmínit, že píše memoáry.