Microsoft, Audi i Coca-Cola chtějí CO2. Do vysavače plynu investují miliony

Švýcarská firma Climeworks provozuje v Evropě několik zařízení na zachytávání oxidu uhličitého ze vzduchu. Jedno takové dokáže přímo z atmosféry zachytit až 1500 tun oxidu uhličitého za rok.

Takto získaný plyn už některé firmy i využívají. Příkladem je společnost Coca-Cola, kde jej používají na sycení svých nápojů. Informoval o tom deník The Wall Street Journal.

Fungování technologie je velmi podobné tomu, jak pracuje třeba vysavač. Zařízení na jedné straně nasává pomocí třiceti ventilátorů vzduch přímo z atmosféry, který nejprve prochází přes filtr, jež zachytí CO 2 a ten se následně ukládá do speciálních nádrží.

Největší nevýhodou obřích vysavačů na zachytávání oxidu uhličitého ze vzduchu je jejich cena. Ta je v současné době stále velmi vysoká a pro mnoho firem po celém světě je kvůli tomu tato technologie, která je velmi náročná na elektrickou energii, v podstatě nedostupná.

Výroba a instalace jednoho ventilátoru v tomto zařízení stojí až 220 000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 4,7 milionů korun. Přesto některé společnosti už do vysavačů zainvestovaly.

Microsoft, Audi nebo Coca-Cola. To jsou firmy, které do nové technologie už vkládají své finanční prostředky. V rámci společnosti Coca-Cola se zachycený oxid uhličitý ze vzduchu začal jako první používat k sycení vody od švýcarské značky Valser, která do holdingu nápojářské firmy patří.

Podle vedoucího úseku udržitelnosti korporace Coca-Cola pro Švýcarsko Partricka Wittweilera není mezi tímto a běžně získaným oxidem uhličitým žádný rozdíl. Na celosvětovém trhu s nápoji se ročně spotřebuje více než 10 milionů tun oxidu uhličitého, a proto může jít o jeho smysluplné využití.

Climeworks má v úmyslu zachytávat do roku 2025 alespoň jedno procento světových emisí oxidu uhličitého a přispět tak k boji s globálním oteplováním. Studie Global Carbon Project z roku 2018 říká, že globální emise oxidu uhličitého převyšují 37 miliard tun ročně. Climeworks prozatím zachytává zhruba dva tisíce tun tohoto skleníkového plynu.