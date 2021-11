Nejšikovnější investor mezi sportovci? Durant sklízí samé úspěchy, vydělal miliardy

Svět velkých peněz, soukromých letadel, nablýskaných aut nebo značkových obleků. To je americká NBA. Basketbalisté, kteří v této lize aktivní působí, patří mezi nejvíce vydělávající sportovce na světě. Zvlášť to platí o Američanovi Kevinu Durantovi. Ten totiž v uplynulých letech své miliony dolarů investoval na akciových trzích. Vsadil hlavně na technologické společnosti, které mu v minulých letech přinesly obrovské výnosy.

Na rozdíl od řady jiných sportovců Kevin Durant nakládá se svými vydělanými penězi obezřetně. Ve sportovním odvětví patří mezi nejúspěšnější investory na světě. Všiml si toho i Nathan Baugh, který jeho investice na svém Twitterovém účtu rozebral.

„Kevin Durant je jedním z nejlepších investorů na světě. Jenom z kontraktů v NBA si vydělal už více než 272 milionů dolarů. Kromě toho se mu ale podařilo vybudovat i obrovské impérium mimo basketbalové hřiště,“ uvedl Baugh na svém Twitteru.

V roce 2017 byl Kevin Durant jedním z prvních investorů na světě, který své finanční prostředky ve velkém vložil do směnárny Coinbase. Ta mimo jiné zprostředkovává i bitcoinové transakce, což v kontextu obrovského kryptoměnového boomu vzbudilo mezi investory velký zájem. Akcie této firmy nyní stojí až třiapadesátkrát víc než před čtyřmi lety. Odhady hovoří o tom, že basketbalista na Coinbase vydělal až 61 milionů dolarů, což je v přepočtu skoro 1,4 miliardy korun.

Mezi další úspěšné investice basketbalisty Duranta patří i ta do firmy Robinhood. Tato společnost provozuje uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci na bezpoplatkové obchodování akcií a řady dalších finančních instrumentů. I proto byl na burze o akcie Robinhoodu velký zájem, což Durantovu investici během pár let zhodnotilo o více než 2500 procent.

Durantovi se před lety zalíbila i expresní doručovací společnost Postmates, která zaměstnávala kurýry k vyzvednutí a doručení produktů z různých podniků. Brzy po vstupu na burzu však firmu odkoupil Uber, a to za 2,6 miliardy dolarů. Tato akvizice ale Durantovi vydělala více než patnáct milionů dolarů.

Na jaře letošního roku se pak rozhodl investovat i do esportu a tím následoval třeba jiného basketbalistu Michaela Jordana nebo umělce Aubrey „Drake“ Grahama. Vyhlédl si americkou společnost Andbox, která je vlastníkem ligových týmů hrajících třeba Call of Duty, Overwatch nebo Valorant. Rok před tím pak koupil třeba i pětiprocentní podíl ve fotbalovém klubu Philadelphia Union, který hraje nejvyšší fotbalovou ligu v USA.

Kevin Durant působí v NBA už léta. Do prvního zápasu v lize poprvé nastoupil už v roce 2007. V letošním roce se hráč se zkušenostmi i z několika olympijských her dohodl na prodloužení svého kontraktu u týmu Brooklyn Nets, a to o čtyři roky. V klubu má působit až do roku 2026.