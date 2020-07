Ženy do armády nepatří, napsal před 33 lety mluvčí Boeingu. Teď rezignuje

„Nejde o to, zda ženy mohou či nemohou střílet z M-60, zda by zvládly manévrovací souboje stíhaček MiG nebo zdali by dokázaly řídit tank. Přizváním žen zničíme výlučně mužskou nedotknutelnost válečného boje a s ní zmizí i ženské představy o tom, za co muži bojují - za mír, domov a rodinu.”



Těmito slovy začíná článek s titulkem „Bez práva bojovat“, který v roce 1987 otiskl Sborník Amerického námořního institutu. Prezentované myšlenky pochází z pera tehdy devětadvacetiletého pilota amerického námořnictva Niela Golightlyho. Ten se teprve před šesti měsíci stal vedoucím komunikace jednoho z největších výrobců letecké techniky, společnosti Boeing.

Po půlročním úspěšném působení nicméně místo hlavního tiskového mluvčího opouští. Golightly rezignoval minulý týden poté, co si jeden ze zaměstnanců postěžoval na výše citovaný článek. I přesto, že se Golightly svého postu vzdal, podle jeho vlastních slov již nezastává myšlenky, prezentované před třiatřiceti lety.

„Článek, který jsem napsal, společně s argumenty, které jsem velmi záhy popřel, je pro mě bolestivým čtením,“ cituje dvaašedesátiletého Golightlyho The New York Times. „Je bolestivým, protože je špatný, protože uráží ženy a protože mi připomíná tvrdou a trapnou lekci, které mé neinformované a neforemné ‚já‘ získávalo poté, co článek vyšel.“

Ačkoli Golightly odstoupil, z jeho slov je patrné, že očekává určité ospravedlnění v souvislosti s tím, jaké názory má na dané téma dnes. Lidé by podle něj měli mít prostor, aby dospěli a změnili své ideály, aniž by byli souzeni podle názorů, které zastávali před desítkami let.

„Jako mladí jsme koketovali s různými myšlenkami. Dělali jsme věci, za kterými se nyní můžeme ohlédnout a říct: ‚To bylo pěkně hloupé, ale alespoň jsme se mohli poučit‘. Myslím si, že to je to, co se chce po vůdcích společnosti, politiky a byznysu,“ míní bývalý mluvčí.

Nemyslitelné lodní zásoby vložek a tamponů

Podle tehdy devětadvacetiletého Golightlyho je hlavní potíží sexuální napětí, které by mohlo vznikat v případě, kdy ženy a muži bojují bok po boku.

„Na palubě letadlové lodi (...) neexistuje prostor pro problémy typu sexuálního obtěžování, znásilnění, prostituce, těhotenství, milostných trojúhelníků a adolescentních emočních krizí. Neexistuje výhoda, kterou by ženy mohly do první linie přinést, a která by stála za náklady spojené s poskytováním soukromého zařízení, za výrobu speciálních vojenských tamponů ani za udržování lodních zásob ženských hygienických potřeb,“ domýšlel se americký pilot v roce 1987.

Další problém vojaček leží podle třiatřicet let starých slov v způsobu, jakým ženy vnímají mezilidské vztahy. „Jejich obrovská osobní odvaha obvykle odráží jejich loajalitu vůči rodině a domovu, nikoli vůči sobě navzájem a ‚skupině‘.“

Chybí jim zkrátka „sounáležitost“, jež je podle článku základní hodnotou na bojišti. „Muži, kteří trénují, bojují a žijí společně, jsou emocionálně synchronizovaní a nezabývají se komplikovanými psychologickými záhadami,“ mínil Golightly.

Politicky korektní Boeing

Společnost Boeing si v poslední době na politické korektnosti zakládá a tak byl Golightlyho odchod s největší pravděpodobností nevyhnutelný. Před měsícem napsal výkonný ředitel firmy David Calhoun mail všem zaměstnancům, v němž reagoval na zabití George Floyda minneapolskými policisty.

„Boeing bude mít nulovou toleranci pro bigotnost jakékoli podoby,“ předesílal Calhoun v e-mailu. Zároveň upozorňoval, že firma je odhodlaná vyhnat ze svých struktur takové chování, které by porušovalo hodnoty firmy a poškozovalo kolegy.

Calhoun podle svých slov Golightlyho rozhodnutí odstoupit respektuje. „Niel a já jsme intenzivně diskutovali o článku a jeho důsledcích pro jeho roli vedoucího komunikace společnosti. Děkuji mu za jeho přínos společnosti, který byl důležitý i přesto, že trval jen krátce.“

„Chci zdůraznit, že naše společnost se neúprosně zavazuje k hodnotám rozmanitosti a začlenění v každém jejím koutě. Aby tak všichni zaměstnanci měli stejnou příležitost vyniknout,“ dodává Calhoun.

Odnož Boeingu, jež vyrábí komerční letadla propustila minulý měsíc hned několik zaměstnanců kvůli nevhodnému chování. Jeden z nich se provinil tím, že na pracovišti afroamerického manažera zanechal rasistické symboly.

Avšak vyústění kauzy kolem článku se nesetkalo všeobecným pochopením. Odchod Golightlyho zaráží například jeho bývalého spolupracovníka, současného tiskového mluvčího společnosti Royal Dutch Shell, Bjorna Edlunda.

Podle něj by mělo být s případem naloženo jinak, protože Golightly talenty žen podporuje. „Je ohromující, že něco, co napsal před 33 lety, může vést k ukončení jeho pracovního poměru,“ uvádí Edlund.