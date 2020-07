Soumrak obrů. Boeing podle médií ukončí výrobu slavného Jumbo Jetu

Boeing to sice nepotvrdil, ale podle zdrojů Blooombergu to lze vyčíst z drobných změn formulací v účetní závěrce. Poslední dvoupodlažní letoun 747-8 by měl z továrny v Seattlu vyjet přibližně za dva roky.

Jumbo se vyrábí od roku 1969. Jeho konec po padesáti letech není velkým překvapením. Aerolinky po celém světě přecházejí na menší a úspornější stroje jako je například Boeing Dreamliner nebo Airbus A350.

Podobně jako A380, také dvoupodlažním behemotům Boeingu navíc ubližuje koronavirus. Za deset let jich americká firma dodala zákazníkům kolem 1 500, ale nyní běží jen několik objednávek, mimo jiné společnosti UPS.

Poté, co dopravci opět obnovují alespoň část leteckých linek, stále podle odhadů Credit Suisse sedí na zemi 91 procent strojů 747 a 97 procent konkurenčních A380.

Pokud jsou zprávy Bloombergu pravdivé, skončí rivalové přibližně ve stejnou dobu. Konkurenční jumbo Airbusu už oznámilo konec do roku 2021.

Zatímco boeing 747 však byl obrovsky obchodně úspěšný, o airbusu se to říci nedá. Přestane se vyrábět teprve po osmnácti letech. Aerolinky je vyřazují z provozu ve velmi dobrém stavu. Air France tento týden vylétla s A380 naposledy a už jen symbolicky do vzduchu z Paříže a tyto letouny ze své flotily vyřazuje po v průměru devíti letech provozu.

Další letecké společnosti zvažují, že s největšími civilními airbusy, které jsou náročné na spotřebu paliva, přestanou létat. Je mezi nimi i Lufthansa a Qatar Airways.

Podle Bloombergu má Airbus aktuálně na A380 jen devět objednávek, z toho osm pro Emirates, tedy aerolinku, která jich historicky nakupila zdaleka nejvíc. Jenomže i ona teď zvažuje, že stopne objednávku posledních pěti kusů.