Vzlet Boeingu 737 Max se stále vzdaluje. Stát mohou i do příštího roku

Americký výrobce letadel Boeing se stále topí v potížích. Jeho vlajkový stroj 737 Max nesmí po dvou nehodách v Etiopii a Indonésii do vzduchu, aerolinky ruší své stávající objednávky a počet těch nových je tristní. Zisku firma naposledy dosáhla ve třetím čtvrtletí loňského roku a pandemie covid-19 ji pak z větší části připravila i o to málo, co jí zbývalo.

O práci ve firmě tak v minulých měsících přišlo celkem 10 procent jejích zaměstnanců. To je zhruba šestnáct tisíc lidí, informoval web BBC. „Kéž bychom měli jinou možnost,“ napsal v květnu pracovníkům šéf firmy, Dave Calhoun.

„Naše podnikání se časem vrátí v plné síle, ale bude to trvat několik let,“ komentoval. Propouštění pak ohlásily i firmy, které jsou součástí dodavatelského řetězce firmy – například General Electric nebo Spirit AeroSystems.

Naděje v Maxy byly liché

Veškeré naděje společnosti se tak v posledních měsících upíraly k možnosti brzkého odblokování letounů 737 Max. Firma je koncem května začala znovu vyrábět a o měsíc později i spustila první certifikační lety. Ke konci května na ně stále evidovala zhruba 3 800 objednávek v celkové hodnotě zhruba 456 milionů dolarů.

Jenže ani tato varianta nakonec, zdá se, nevyjde. Podle zdrojů agentury Reuters totiž tyto stroje komerčně vzlétnou nejdříve v říjnu. Původně se přitom mluvilo o konci srpna či začátku září. Například list The Wall Street Journal pak návrat do provozu posouvá ještě dále – nejdříve se tak podle něj stane v lednu 2021.

Podle mluvčího Boeingu je však firma ochotná si počkat. „Blízce spolupracujeme s FAA (Americký úřad pro letectví, pozn. red.) i dalšími světovými regulátory na tom, abychom splnili jejich očekávání,“ řekl mluvčí Gordon Johndroe. Kromě úprav na letounu a jeho softwaru se nejspíš bude jednat i o speciální Boeingem zařizovaný výcvik pilotů Maxů.

I pokud ale 737 Max schválí FAA, nemusí mít Boeing vyhráno – záleží totiž i na regulátorech jednotlivých států. Právě jejich důvěra v kontrolory FAA přitom za nehodami částečně stála. Tehdy firmě uvěřili, že na nový typ letounu není potřeba žádná další kvalifikace a že pilotům stačí certifikát na starší Boeing 737.

Uzemnění letounů 737 Max způsobilo problémy kromě firmy samotné i mnohým aerolinkám. A to včetně českých Smartwings, které jsou teď navíc v potížích kvůli pandemii a žádají stát o podporu.

Stát by se jim tak mohl zaručit za úvěry až 900 milionů korun. I přes finanční obtíže se však firma snaží svůj byznys opět rozjet a v průběhu června a července spustila několik linek, především do Středomoří.