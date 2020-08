Firmy s ženami ve vedoucích pozicích mají lepší výsledky, zjistil průzkum

Společnosti kótované na burze jsou ziskovější, pokud více než jednu ze tří výkonných funkcí vykonává žena. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu společnosti The Pipeline. Spoluzakladatelka skupiny The Pipeline Lorna Fitzsimonsová uvedla, že větší počet žen v rozhodovacím procesu je pro podniky výhodný, protože dokážou lépe porozumět svým zákazníkům.