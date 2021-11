Test fast foodů: Znamená rychlé nezdravé? Ne, stačí lépe vybírat

S obědy ve fast foodu je to jako s trdlováním na písničky Michala Davida. Mnozí jimi hlasitě pohrdají, jenže když přijde vhodná příležitost, bravurně vrtí kyčlemi v rytmu Nonstop a dvojitý burger zazdí kupou hranolek a půllitrem coly.

Pokud hřešíme poslechem retropopu, na zdraví a proporcích se to neprojeví – na rozdíl od pravidelného hodování v rychlém občerstvení.

Jak však ukázal aktuální test MF DNES, bylo by nefér napsat, že se v takovém bistru nedá sehnat vcelku vyvážený oběd. Chce to jediné – při výběru přemýšlet. Jako vždycky.