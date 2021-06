Startup hledá poklady privatizace. Češi v ní zapomněli na akcie za miliardy

Pozůstatkem kuponové privatizace, která proběhla na začátku 90. let, je mimo jiné tři čtvrtě milionu nezařazených majetkových účtů. Podle projektu Zapomenuté miliardy, leží na 200 tisících z nich hodnotné akcie. Celkově jde o více než deset miliard korun, tvrdí zakladatel projektu Daniel Surmař.



Online služba Zapomenuté miliardy, která spadá pod hlavičku fintechového startupu Stock Convertor, si klade za cíl vyhledat a zpeněžit zapomenuté investice. K tomu využívá technologie, internetové prostředí a vlastní algoritmus. Slibuje nalezení majetku lidem, kteří se buď privatizace účastnili nebo kteří zapomenutý poklad zdědili po svých příbuzných.

Zakladatel online služby Zapomenuté miliardy Daniel Surmař.

„Celá služba je online a plně bezplatná až do chvíle, než případně objevíme hodnotné akcie,“ uvádí Surmař. Za nalezení si projekt účtuje osm až patnáct procent z výdělku, avšak právě pouze v případě, že se investice ukáže jako hodnotná.

„Uživatel služby neplatí nic předem. Pokud na svých majetkových účtech nebude mít žádné hodnotné akcie, nebo dokonce nebude mít majetkový účet vůbec, je využití služby Zapomenuté miliardy zcela zdarma,“ říká Surmař.

Hlavní výhodou projektu má být jednoduchost celého procesu nalezení a případného odkoupení akcií. Surmař si na začátku projektu sám vyzkoušel, jaké to je, hledat zapomenuté investice, z pozice jednotlivce.

„Musel jsem poprosit maminku, aby se mnou navštívila banku a požádala bankéře, aby jí zjistil, zda má nebo nemá zapomenuté akcie. Zjistili jsme, že tam něco má, ale museli jsme znovu do banky vyplnit formulář, získat informace kolik a jaké akcie tam jsou. Následně vyplnit složité AML (zkratka pro „Anti-Money-Laundering“, jde o nástroj proti praní špinavých peněz, - pozn. red.) a investiční dotazníky. Byla to celkem otrava. A po tom všem jsme došli do bodu, že ano, měla tři čtyři akcie nějakých veřejně neobchodovatelných společností, jenže co s nimi, jak se k nim dostat a za kolik je prodat, to je strašná námaha. Spousta lidí si pak řekne, že se to ani nevyplatí,“ popisuje mladý podnikatel.

Bez algoritmů by to nešlo

Projekt Zapomenuté miliardy podle Surmařových slov dokáže najít a odkoupit akcie z veřejně obchodovaných i z veřejně neobchodovaných společností. V druhém případě je přitom určení hodnoty majetku dost složité.

Algoritmy startupu se proto musely prokousat soubory ve Sbírce listin, například účetními výkazy a zápisy z valných hromad. „Každá z firem, hlavně co se týká těch, které nejsou veřejně obchodované, je do jisté míry unikátní a bylo nutné k ní tak přistupovat,“ uvádí analytik startupu Jakub Valčo, který měl právě oceňování veřejně neobchodovaných firem na starosti.

Podle analytiků služby tvoří největší podíl zapomenutých investic akcie společností, které se stále obchodují na Burze cenných papírů Praha. Jde například o firmy jako je ČEZ, Komerční Banka, O2 Czech Republic nebo Philip Morris. U veřejně neobchodovaných firem jde o akcie, které reprezentujÍ nemovitý a movitý majetek firmy, nikoli zisky nebo budoucí potenciální zisky, upozorňují analytici.

I přesto si je Surmař jistý, že spoustě lidem jejich majetek získá. Online služba se spustila v úterý v poledne a má fungovat do října letošního roku.

Promlčené jmění

„Zapomenuté peníze z kuponové privatizace bohužel nebudou na svoje majitele čekat navěky. Už letos na podzim dojde například k nenávratnému promlčení více než jedné miliardy korun za vytěsnění akcionářů společnosti Unipetrol. Majitelé cenných papírů každoročně přicházejí o stamiliony korun na dividendách a dalších souvisejících náhradách, u kterých také postupně dochází k promlčení,“ zdůrazňuje Surmař.

Navždy ztracené miliardy Analytikové projektu odhadují, že vlastníci nezařazených majetkových účtů přišli za posledních 15 let (kvůli tomu, že na své akcie zapomněli), o 7,3 miliard korun na dividendách a o 2,6 miliard korun na ostatních pohledávkách.

Vytěsnění akcionáři se sice mohou domáhat náhrady, jenže na to mají jen tříletou lhůtu. Pak jim nárok na proplacení akcií zanikne. U vyplácení dividendy zas platí čtyřletá lhůta, po níž nárok na výplatu zanikne. Právě objem promlčených, navždy ztracených investic považují představitelé online služby za dechberoucí skutečnost pozůstatků privatizace.

„Určitě nejvíc zajímavé a překvapivé zároveň bylo, když jsme počítali dividendové nároky. Kvůli promlčecím lhůtám jsme museli u některých společností například z posledních patnácti let dvanáct smazat. A najednou se nám ukázal celek, že z tisíců u jednotlivce jsou stovky milionů korun u firmy, respektive v součtu všech pak i miliardy, které vlastníci těch akcí už nikdy nedostanou, které jim v podstatě zmizely před očima,“ uvádí Valčo.

Do kuponové privatizace původně vstoupilo přes 8,5 milionu Čechů a Slováků. Podle dat Českého statistického úřadu nyní žije přibližně 4,1 milionů Čechů, kteří se mohli zúčastnit kuponové privatizace. Každý osmý žijící z nich má stále nezařazený majetkový účet, tedy zapomenuté akcie z kuponové privatizace. Přibližně dvacet až 26 procent z nich najde hodnotné akcie.

Skupina stojící u zrodu online služby Zapomenuté miliardy.