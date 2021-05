Ropný gigant je na kolenou. Investoři sesadili dva jeho šéfy kvůli klimatu

Další případy se odehrály dokonce v ten samý den. Nizozemský soud rozhodl ve prospěch aktivistů, když nařídil firmě Royal Dutch Shell omezit své skleníkové emise o 45 procent do roku 2030. A šedesát procent akcionářů dalšího energetického giganta Chevron schválilo rezoluci, která společnosti doporučuje omezit emise nejen při produkci ropy, ale zároveň při prodeji energie konečným zákazníkům.



Nutno říct, že rezoluce akcionářů není pro Chevron závazným dokumentem a soudní rozhodnutí ve věci Royal Dutch Shell může ještě zvrátit soud vyšší instance. O to zajímavější je třetí případ tohoto týdne, při němž se vliv ropných gigantů otřásl v základech.

Za událostí stojí aktivistický hedgeový fond Engine No. 1, který vlastní 0,02 procent akcií nadnárodní korporace ExxonMobil. Ve středu se mu na každoroční valné hromadě podařilo získat dostatek hlasů ostatních akcionářů k tomu, aby vyměnil dva členy představenstva společnosti. Původně chtěl odvolat čtyři jména statutárního orgánu a je možné, že příští týden půjde ještě jeden z nich „z kola ven“.

Aby planeta zůstala zelená a peněženka plná

Důvodem personálních změn je nespokojenost investorů v nastavování a dodržování efektivních klimatických cílů firmy. Přestože svět začíná klimatické změny brát vážně, dává si ambiciozní cíle a staví solární panely a větrné elektrárny, ExxonMobil i nadále věří v ropu. Firma svou strategii obhajuje prognózami, které mluví o pokračující poptávce po ropě a zemním plynu, a to zejména v rozvíjejících se ekonomikách.

Ropný gigant rovněž poukazuje na to, že se vlastní emise snaží snížit i jinak než přesunem od černého zlata k obnovitelným zdrojům. Třeba tak, že investuje do technologií zachycování a skladování uhlíku. Jenže to podle kritických investorů nestačí.

„Neschopnost připustit si, že poptávka po fosilních palivech může v nadcházejících desetiletích klesat, vedla k tomu, že společnost neučinila základní kroky směrem k vývoji, a spíše mlžila, než aby řešila dlouhodobá obchodní rizika,“ uvedl Engine No. 1 ve své prezentaci pro investory. Podle představitelů hedgeového fondu ExxonMobil nebere klimatickou krizi dostatečně vážně.

Za změnu se postavily tradiční hráči

Téměř nulovou finanční páku, kterou Engine No. 1 disponuje, vykompenzovala široká podpora hlavních institucionálních investorů jako je Společný penzijní fond New Yorku, Anglikánská církev, Kalifornský důchodový systém pro státní zaměstnance nebo Kalifornský státní penzijní systém pro učitele. Ti všichni se za Engine No. 1 a jeho kandidáty na posty v představenstvu postavili.

Velkým překvapením byla i podpora ze strany největšího správce finančních aktiv na světě, společnosti BlackRock. Podle informací agentury Reuters BlackRock hlasovala pro tři ze čtyř kandidátů Engine No. 1.

Darren Woods

Generální ředitel a předseda představenstva ExxonMobilu Darren Woods volí ve svém stanovisku smířlivý tón. „Aktivně spolupracujeme s akcionáři a dostáváme pozitivní zpětnou vazbu a podporu, zejména co se týče našeho oznámení, které se týká nízkouhlíkových řešení a pokroku v úsilí o snižování nákladů a zvyšování výnosů. Vyslechli jsme si od akcionářů, že touží podporovat toto úsilí a my jsme na to připraveni,“ píše Woods.

Během valné hromady však podle CNN varoval, že zvolení kandidátů za Engine No. 1 vykolejí pokrok společnosti a ohrozí dividendy akcionářů.

Zlatá éra za zády

S ohledem na dřívější úspěchy lze říct, že vliv nadnárodní korporace ExxonMobil klesá. V roce 2013 šlo o nejhodnotnější společnost světa, od té doby ztratila tržní kapitalizaci v hodnotě 200 miliard dolarů (4 biliony korun).

Vloni v létě byl ExxonMobil vyřazen z exkluzivního indexu Dow Jones, který slouží jako ukazatel síly amerického akciového trhu a v němž ropná firma měla své místo už do roku 1928. Ačkoli ceny akcií společnosti letos vzrostly o zhruba 40 procent, ExxonMobil zůstává daleko za svými dřívějšími úspěchy.

Kromě výměny v představenstvu akcionáři dále požadují pravidelné vydávání zpráv, které by podrobně popisovaly finanční dopady dodržení cíle nulových emisí uhlíku do roku 2050 a zprávy o korporátním lobbingu v oblasti klimatu.

Podle zahraničních médií jsou poslední události důležitým precedentem budoucích vyjednávání mezi tradičními energetickými společnostmi a jejich akcionáři. Případ ExxonMobilu lze zároveň v jistém smyslu považovat za odstrašující případ pro firmy, které by se nehledě na zelené směřování světa chtěli držet zajetých praktik.

„Investoři již nestojí na vedlejší koleji. Tohle je den zúčtování,“ uvedla například ve stanovisku Anne Simpsonová, vedoucí investiční ředitelka jednoho z penzijních fondů, který aktivistickou kampaň podpořil.